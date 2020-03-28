Facebook почав боротьбу з фейками в Україні: що відомо

Соціальна мережа Facebook запустила програму боротьби з фейками в Україні. Проєкт допоможе зменшити і зупинити поширення недостовірного контенту, а також мінімізувати кількість людей, які його побачать.

Організація "Вокс Україна" повідомила, що VoxCheck та StopFakingNews тепер можуть маркувати фейкову інформацію у соцмережі, щоб українці відразу бачили, де "зрада та фейк".

До речі Facebook і Google можуть втратити 44 мільярди доларів рекламної виручки через коронавірус

Що передбачає програма

Facebook видаляє облікові записи та контент, які порушують стандарти спільноти та рекламну політику;

зменшує розповсюдження фейкових новин та сенсаційного неправдивого контенту;

повідомляє про фейки користувачів, надаючи більше деталей і контексту про дописи.

Як працюватиме програма

VoxCheck буде перевіряти інформацію у соцмережі і позначати її як фейк чи неправду. Тоді вона з'являється у стрічці новин нижче.

Це допоможе зменшити, а в результаті і зупинити, поширення недостовірного контенту, а також мінімізувати кількість людей, які його побачать.

"Крім цього, зменшується поширення фейків сторінками чи доменами, які це роблять регулярно. Відтак – вони втрачають можливість монетизації контенту та розміщення реклами", – пояснили в організації.

Що таке VoxUkraine та VoxCheck?VoxUkraine – незалежна аналітична платформа, заснована після Революції Гідності у 2014 році групою кваліфікованих економістів та юристів з різних країн. Мета створення – підвищувати рівень економічної дискусії в Україні, сприяти поліпшенню якості економічних рішень для зростання добробуту українців. VoxCheck – незалежний фактчек-проект VoxUkraine, який перевіряє висловлювання політиків на правдивість.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно