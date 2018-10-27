Facebook видалив понад 80 сторінок, груп і акаунтів: відома причина

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Facebook видалив більше 80 сторінок, груп і аккаунтів
Facebook видалив більше 80 сторінок, груп і аккаунтів / Фото з відкритих джерел

Соціальна мережа Facebook 26 жовтня повідомила про видалення 82 сторінок, спільнот і облікових записів, пов’язаних з Іраном.

Про це йдеться в прес-релізі корпорації Facebook.

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"Сьогодні ми видалили низку сторінок, груп і акаунтів, що беруть початок в Ірані, за скоординовану недостовірну поведінку в Facebook і Instagram", – йдеться у повідомленні корпорації Facebook.

Згідно з інформацією, серед видалених виявилися 30 сторінок, 33 облікові записи та три спільноти у Facebook, а також 16 облікових записів в Instagram. Відзначається, що на, як мінімум, одну з цих сторінок було підписано більше ніж 1 мільйон акаунтів. Окрім того, щонайменше, до однієї з цих груп приєдналися понад 25 тисяч акаунтів.

Проведена вручну перевірка цих акаунтів зв’язала їх (власників облікових записів) діяльність з Іраном,
​— додали в Facebook.

Окрім того, в прес-релізі зазначили, що діяльність осіб, які були керівниками віддалених облікових записів та наповнювали сторінки, була націленою на людей з США та Великої Британії. За інформацією в повідомленні корпорації Facebook, власники заблокованих сторінок видавали себе за американських громадян або за британських підданих, публікуючи повідомлення на політичні теми.

Нагадаємо, у вересні 2018 року хакерська атака на соцмережу Facebook зачепила майже 50 мільйонів облікових записів. Ще близько 90 мільйонам користувачів у компанії радять вжити заходів щодо своєї безпеки.

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Теги: Новини США Техно Інтернет Іран Великобританія Facebook Кібербезпека
Джерело: 24 канал
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