NVIDIA GeForce Now доступний для всіх користувачів: деталі

Компанія NVIDIA запустила стрімінговий сервіс GeForce Now ще восени 2019 року, однак на той момент він був доступний обмеженому колу користувачів. Тепер же сервери платформи відкрили для користувачів по всьому світу, разом з тим знизивши ціну на підписку.

Вартість підписки

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На тлі зростаючої конкуренції "зелені" переглянули свою цінову політику, зменшивши вартість щомісячної підписки до 5 доларів (при оплаті за рік).

Крім того, користуватися сервісом можна і на безкоштовній основі, нехай і з деякими обмеженнями: тривалість ігрової сесії до однієї години і відсутність технологій NVIDIA RTX.



Тарифні плани GeForce Now

Переваги сервісу

GeForce Now допускає трансляцію ігрового процесу в режимі 1080p @ 60fps на пристроях під управлінням Windows, macOS і Android. Головна вимога – наявність швидкісного підключення до інтернету.

Також бажано знаходитися якомога ближче до серверів GeForce Now. Їх роботу забезпечує як сама NVIDIA (дев'ять дата-центрів в Північній Америці і шість в Європі), так і її регіональні партнери.

Ігри в сервісі

Ігри купуються окремо. В GeForce Now підтримується понад тисяча проєктів з найбільш популярних цифрових магазинів, включаючи Steam, Epic Games Store, Uplay і Battle.net. Більше подробиць про сервіс є на офіційному сайті NVIDIA.

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