Google розкрила дані про рекламну виручку YouTube

Холдинг Alphabet, до якого входить корпорація Google, оприлюднив дані про доходи за четвертий квартал 2019 фінансового року, а також за весь 2019 рік загалом. Таким чином Google вперше розкрила рекламну виручку відеохостингу YouTube.

Як передає engadget.com, сервіс YouTube приніс компанії 4,72 мільярда доларів за квартал і 15,15 мільярдів доларів за весь 2019 рік. Це на 36% більше, ніж було у 2018.

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До речі, це вперше за 14 років, коли корпорація оприлюднила виручку YouTube.

Порівняння

Для порівняння, загальна виручка Google від реклами за підсумками кварталу склав 37,934 мільярдів доларів (зростання на 16,7%), а за весь 2019 рік - 134,811 мільярдів доларів (зростання на 15,8%). Таким чином, на YouTube припадає приблизно 10% усієї виручки Google від реклами.

Якщо порівнювати з іншими сервісами конкурентів, то YouTube заробив приблизно в п'ять разів менше, ніж соцмережа Facebook. При цьому прибуток сервісу Google понад шість разів перевершує прибутки стрімінгового сервісу проходження ігор Twitch, який належить Amazon.

Що стосується підписок Premium і Music Premium, то інформації про їхні прибутки немає. У звіті лише сказано, що підписками користуються понад 20 мільйонів осіб.

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