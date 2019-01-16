Google Translate використають для перекладу "Вікіпедії": деталі

Wikimedia Foundation додала до числа своїх інструментів фірмовий перекладач Google Translate. Ідея полягає в тому, щоб виконувати "чорновий" переклад контенту для неанглійських версій Вікіпедії, після чого переклад вже можна редагувати.

У фонді новинку вже назвали "однією з найдосконаліших систем машинного перекладу, доступних на сьогоднішній день". Також в Wikimedia Foundation повідомили, що редактори-добровольці Вікіпедії давно вже просять про інтеграцію Google Translate.

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А видання VentureBeat уточнює, що цей крок є розширенням колишнього партнерства. Раніше компанія з Маунтін-В'ю пообіцяв допомогти Вікіпедії в просуванні англійської версії в Індонезії. Допомагала Google і фінансово.

Важливо відзначити, що всі переклади, створені для Wikimedia Foundation, будуть опубліковані під ліцензією Creative Commons, також в майбутньому їх можна буде додати в саму Вікіпедію. Крім того, у фонді заявили, що не будуть ділитися персональними даними з технологічним гігантом.



Незважаючи на резонанс, Google може відмовитись від співпраці

Відзначимо, що деякі експерти припускають, що Google відмовиться від участі в проекті, оскільки Wikimedia Foundation не хоче рекламувати компанію в перекладах. Це може привести до розірвання укладеного контракту. При цьому всі права власності залишаються у Вікіпедії.

Як зазначається, на даний момент в Вікіпедії використовується відкрите програмне забезпечення Apertium для перекладу близько 400 тисяч статей. Впровадження Google Translate дозволить розширити можливості системи перекладу, оскільки ця версія "знає" на 15 мов більше, в числі яких є зулуський. Переклад статей на нього дозволить мільйонам жителів ПАР розширити свою інформованість.

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