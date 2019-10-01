Гра Call of Duty Mobile офіційно доступна на iOS та Android

Компанія Activision нарешті представила повноцінну мобільну версію гри Call of Duty. Проєкт представляє собою своєрідний кросовер найбільших підсерій франшизи – Black Ops та Modern Warfare, а її розробкою займалася китайська корпорація Tencent.

Прямо зараз Call of Duty Mobile можна завантажити з магазинів додатків від Apple та Google.

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Call of Duty Mobile багато перейняла від Modern Warfare і Black Ops. Знайомі карти, звична зброя, улюблені персонажі – все саме так, як звикли шанувальники серії. Акцент зроблений на мультиплеєрі: в грі, наприклад, повинні бути знайомі всім Search and Destroy і Free-For-All. Крім того, Activision натякає на появу популярного зомбі-режиму і власної Battle Royale.

Трейлер Call of Duty Mobile – дивіться відео

Гру можна викачати абсолютно безкоштовно, але, зрозуміло, це зовсім не означає, що вона буде безкоштовною повністю. В Call of Duty Mobile є мікротранзакції і вони досить агресивні: за гроші можна купити потужну зброю або прокачати наявну.

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