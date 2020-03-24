Half-Life: Alyx офіційно доступна в Steam – сюжет, системні вимоги та ціна гри

Майже через 20 років після появи останньої гри в серії Half-Life світ побачила нова частина епохальної франшизи – Half-Life: Alyx. Зауважимо, це перша гра у всесвіті Half-Life з часів Episode 2, що вийшла в 2007 році.

Дата виходу

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Half-Life: Alyx дійсно вийшла – без затримок, переносів і виробничого пекла. Автори гри розрахували все до найменших деталей, щоб випустити її точно в заявлений термін. Тож вже 23 березня о 19:00 за київським часом геймери отримали доступ до тайтлу.

Half-Life: Alyx призначена тільки для окулярів віртуальної реальності (Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixed Reality).

Сюжет гри

Half-Life: Alyx розповість про події між першою і другою частинами Half-Life. У центрі сюжету – Алікс Венс, яка разом з батьком Ілаєм вибудовує опір захопленню Землі Комбайном з метою побудови інопланетної імперії. Проходження гри займе приблизно 15 годин.

Системні вимоги

На сторінці гри все ще вказані тільки мінімальні системні вимоги, включаючи 12 ГБ оперативної пам’яті, відеокарта рівня NVIDIA GeForce GTX 1060 / NVIDIA GeForce RX 580 і вище, CPU Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600 або більш продуктивний, і, само собою, VR-шолом, що підтримує Steam VR.

Ціна

Зауважимо, гру можна завантажити в Steam, а її вартість становить 699 гривень.

Трейлер гри Half-Life: Alyx – дивіться відео

Відгуки про гру

Одночасно з релізом зняли й ембарго на публікацію рецензій, які вже заповнили мережу. Всі як один хвалять нову Half-Life, називаючи її тим самим флагманським проєктом для віртуальної реальності, який всі давно чекали.

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На момент публікації замітки оцінка гри на Metacritic становить 93 бали, а на OpenCritic – 92 бали зі 100 можливих.

Втім, в тому, що Half-Life: Alyx чекає успіх було зрозуміло з самого початку. Тепер головне питання, наскільки успішною виявиться нова Half-Life. І як скоро чекати нових проєктів по всесвіту Half-Life.

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