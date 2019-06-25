Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії

Серед розробників ігор чимало гучних імен, однак про них переважно добре знають лише люди дотичні до ігрової галузі. Однак серед них є людина, про яку ви могли чути бодай раз у своєму житті – Хідео Кодзіма.

Японця позаочі називають генієм ігрової індустрії. Журналісти Техно 24 підготували для вас біографію Хідео Кодзіми та короткий гайд по його найгучніших і вже легендарних проектах.

Дитинство та юність Хідео Кодзіми

Майбутній японський розробник народився 24 серпня 1963 року в Токіо (Японія). Він був наймолодшим із трьох дітей у сім’ї. Коли Хідео виповнилося 4 роки він разом із батьками переїхав до Осаки за 500 кілометрів від столиці.

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Коли Хідео виповнилося 13 років, він втратив батька.

Найсильніші враження з мого дитинства пов'язані зі смертю. Одного разу я мало не потонув у річці, на мене нападала дика собака, мене мало не збив потяг,

– згадує розробник.

Хідео Кодзіма не надто добре висловлюється про своє дитинство. Він згадує, що коли був хлопчиком, то його батьки не особливо звертали увагу на його виховання і часто він залишався в повній самотності.

Мої батьки змушували мене дивитися телевізор, у них не було на мене часу. Я дивився все підряд: розважальні програми, кулінарні шоу, передачі про природу, аніме... Вечорами ми дивилися кіно, і мене не відпускали спати, поки воно не закінчиться. Коли я під час подорожей залишаюся в готелі, я вмикаю телевізор ледь зайшовши в номер, щоб впоратися з почуттям самотності,

– розповів Кодзіма.

Спочатку Хідео Кодзіма планував стати художником або ілюстратором, але його прагнення часто були незрозумілі оточуючим через суворі соціальні норми Японії, в якій престижною вважалася стабільна добре оплачувана робота.



Юний Хідео Кодзіма

Його дядько також був ілюстратором і часто відчував фінансові труднощі, що також пригнічувало Кодзіму.

Рання смерть батька і хитка фінансова ситуація в сім'ї також вплинули на вибір Кодзіми. У підсумку він почав писати короткі оповідання і намагався відправляти їх в японські журнали, але весь час отримував відмову в публікації.

Найчастіше його історії ледь поміщалися на 400 сторінках, в той час як більшість журналів публікувала короткі розповіді, довжина яких не перевищувала і сотні.



Хідео Кодзіма в молодості

Після цього він вирішив зайнятися зйомкою фільмів разом зі своїм другом, у якого була 8-міліметрова камера.

– Коли я був маленьким, я завжди думав про вигадані світи в моїй голові. Навіть зараз, коли ми розмовляємо, мій розум рветься в ці світи. Ось, наприклад, ця кружка.



– Гаразд, яка у неї історія?



– Я уявляю, що ми всі зараз перебуваємо в гігантському гуртку. Можливо, це не зовсім "історія", але ось так працює мій розум.



Хідео Кодзіма в інтерв’ю The Guardian.

Початок кар’єри та робота в Konami

З режисурою у Кодзіми не склалося (фінанси, поради сім'ї, економічний ВНЗ), а майбутньому генію підвернулася ігрова приставка Nintendo. Дивовижні світи та історії, персонажами в яких управляє сам гравець. Кодзіма зрозумів, що в його руках майбутнє всієї індустрії розваг і його персональне.

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Так він потрапив в Konami, єдину на той момент ігрову студію, акції якої котирувалися на фондовій біржі (економічну освіта все-таки знадобилася).

Вихованцю західної культури, який хотів створювати історії, а не банальний геймплей, перший час було важко в японській компанії. Більшість його пропозицій бракували, а гра, над якою він працював з командою, так і не вийшла в світ. Все змінилося, завдяки кіно, а точніше, завдяки фільму зі Стівом Маккуїном "Велика втеча".

Найгучніші проекти Хідео Кодзіми

Metal Gear

У моді тоді, як, напевно, і завжди, були ігри про війну. Але обмеження домашнього комп'ютера MSX, ігри для якого розробляв Кодзіма, не давали змогу зробити пересування, бійки і стрілянину хоч трохи захоплюючими.



Хідео Кодзіма

Тоді Хідео згадав фільм, в якому персонаж Маккуїна рятується з ув'язнення, а глядача кидає в тремтіння від кожного його непродуманого кроку. Так з'явилася перша успішна гра геймдизайнера Metal Gear, в якій акцент був зроблений не на біг і стрільбу, а, навпаки, на спроби уникнути контакту з ворогами, непомітно просуваючись до своєї мети.

Якщо ви коли-небудь грали в гру, в якій вам доводилося ховатися від противника, стежити за полем зору ворога і непомітно вбивати його ззаду, тепер ви знаєте, з чого це почалося. Metal Gear стала першою стелс-грою.

Трейлер гри Metal Gear: Solid – дивіться відео

Завдяки цьому успіху, керівництво Konami звернуло увагу на Хідео Кодзіму і стало охочіше фінансувати його проекти. Без цього ми б ніколи не побачили гри Metal Gear: Solid – абсолютного хіта геніального Кодзіми.

Гра вийшла на першій приставці Playstation і тоді 3D-гру порівнювали з високобюджетними бойовиками ("тільки краще") і відразу стали називати класикою. Її творцеві вдалося не тільки майстерно перенести захоплюючий геймплей в тривимірний простір, але і супроводити це все незабутнім сюжетом.

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Якщо всі попередні ігри здавалися кумедними новелами, Metal Gear: Solid була великим американським романом (дію своїх ігор японець завжди поміщав саме в Штати).

P.T.

Величезний фінансовий успіх Metal Gear: Solid привів до створення франшизи. Кодзіма випустив ще сім ігор з протагоністом Солідом Снейком, кожна з яких купалася в фанатській любові і похвалах від критиків. Геній залишався співаком однієї пісні, поки йому не запропонували заручитися підтримкою свого друга режисера Гільєрмо дель Торо, щоб створити продовження іншої культової серії – Silent Hill.



Хідео Кодзіма

Але тут щось пішло не так. Славетний режисер і геймдизайнер випустили демоверсію гри, одну локацію, яку можна було проходити раз по раз, на кожному колі зустрічаючи все більше дивних і страшних змін у середовищі.

Геймплей гри P.T. – дивіться відео

Новий проект отримав назву P.T. і серйозно підігрів інтерес гравців до майбутнього релізу. А потім Konami передумали, згорнули розробку гри і прибрали демку з магазину PlayStation. Це викликало смуту. У гніві були всі: від фанатів Кодзіми, і франшизи Silent Hill, до любителів фільмів дель Торо. На Ebay приставки з попередньо встановленою P.T. продавали за тисячі доларів.

Цей епізод серйозно зіпсував відносини Хідео Кодзіми з компанією, в якій він пропрацював більше 30 років. У жовтні 2015 року він її покинув.

Death Stranding

Уже в наступному році на виставці E3 дизайнер представив публіці проект його власної студії. Трейлер Death Stranding 2016 року краще один раз побачити.

Трейлер гри Death Stranding (2016 рік) – дивіться відео

Новий трейлер гри Death Stranding – дивіться відео

Вся інформація, яка з’являлась в мережі протягом останніх трьох років від дати анонсу Death Stranding, складається в якусь нісенітницю. Однак проект має кілька фактів, які вказують на його беззаперечний успіх: Хідео Кодзіма в ролі сценариста і дизайнера, його вірний супутник з часів першого Metal Gear художник Едзі Сінкава, Норман Рідус, Мадс Міккельсен, Леа Сейду, Гільєрмо дель Торо.



Хідео Кодзіма та Гільєрмо дель Торо

Залишається лише з нетерпінням чекати 8 листопада, коли гра офіційно побачить світ.

Творці завжди самотні. Немає часу зустрічатися зі старими друзями, а навіть якби я зустрівся, то не слухав би їх розмови, а постійно літав би десь в хмарах. Якщо я розповім придуману мною історію, вона не зацікавить сторонню людину. Саме тому я добре знаходжу спільну мову з авторами, у яких ті ж переживання і мрії,



– зауважив Хідео Кодзіма.

Особисте життя Хідео Кодзіми

Одна з речей, яку геймдизайнер приховує від громадськості, це його особисте життя. Тому важко сказати, з якими жінками він зустрічався в минулому. Проте відомо, що він одружений вже дуже давно, хоча ім'я його дружини невідоме. Також відомо, що вони разом мають дитину.

Напевно, через свою філософію, через усі пережиті життєві події, через свою самотність та геніальність водночас фанати присвоїли японському геймдизайнеру звання генія. І він як ніхто інший на нього заслуговує!

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