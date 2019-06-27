Огляд Honor 10i: смартфон-середнячок із флагманськими камерами

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Honor 10i в Україні: характеристики і ціна
Огляд Honor 10i: характеристики / 24 Канал

Ще минулого року потрійна основна камера була прерогативою флагманських смартфонів. Зараз такою камерою може похвалитись пристрій середнього цінового сегменту, як от Honor 10i. Окрім потрійної основної він може похвалитись ще й потужною фронтальною камерою на 32 Мп.

Дизайн та ергономіка

Смартфон отримав класичне для пристроїв Huawei градієнтне забарвлення. Колір нанесений за принципом омбре - у моїй моделі перехід від фіолетового до синього. Виглядає цікаво і оригінально.

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Задня кришка зроблена з пластику. Завдяки цьому смартфон дуже легкий – 164 грами. Він доволі тонкий і разом із заокругленими кутами його зручно тримати у руці.

Honor 10i
Honor 10i комфортно тримати в руці

Діагональ дисплея становить 6,21 дюйма. Пристрій отримав краплеподібний виріз під селфі-камеру. Цим сьогодні нікого не здивуєш, але треба визнати, що виглядає це значно акуратніше ніж моноброва чи рамки. До речі, якщо виріз таки заважає, то його можна замаскувати чорною смугою. Співвідношення сторін екрану становить 19,5: 9. Роздільна здатність тут 2340×1080 пікселів.

Сканер відбитків пальців розміщений на задній панелі, ним зручно користуватись навіть однією рукою. При цьому блок камер розміщений збоку, тож можна не хвилюватись, що промахнувшись можна забруднити камеру. Щодо портів, то виробник зберіг традиційний 3,5 мм отвір для навушників, а також micro US.

Honor 10i
Ззовні виглядає цікаво

Передачу зображення виконує IPS-матриця. Кольори виглядають соковитими, але природними. Максимальний рівень яскравості становить 305 кд/м². Це не так вже й багато, але для користування під час яскравого дня вистачає.

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Автентифікація

Смартфон може виконувати функцію розблокування по обличчю. Відбувається це за допомогою селфі-камери. Щоправда, працює ця послуга не досконало: датчик не розпізнає користувача в темноті, також він не впізнав мене із яскравою червоною помадою. Тож це не найшвидший та не найбезпечніший спосіб аутентифікації (про останнє, до речі, попереджає і сам виробник). Мені було куди простіше користуватись сканером відбитків пальців – спрацьовує дуже швидко.

Камери

Переходжу до однієї з найважливіших фішок новинки – його камер. Як я вже згадувала, основна камера складається із трьох модулів: основний на 24 Mп (f/1.8), шорококутний на 8 Mп (f/2.4) та сенсор глибини на 2 Mп (f 2.4). Багато про характеристики розказувати не буду, більше скажуть реальні фото.

Honor 10i
Основна камера потрійна 

Як бачимо, Honor 10i передає доволі природні кольори, хороша передача деталей. Коли світла недостатньо, то вже можна помітити зернистість. Камера підтримує алгоритм штучного інтелекту, який може розпізнавати понад 500 сцен в 22 категоріях.

Honor 10i
Фото, зроблене на Honor 10i

Honor 10i

Камера підтримує алгоритм ШІ

Окрім того, бачимо тут і нічний режим. З ним фото отримують вищу деталізацію – різниця зі звичайним зображенням очевидна. Також треба звернути увагу і на ширококутну зйомку, яка робить знімки щось на кшталт екшн-камери.

Honor 10i

Honor 10i
Останнє фото з використанням ширококутної камери 

Фронтальна 32-мегапіксельна камера теж робить хороші фото з високою деталізацією та природною передачею кольорів. Відео можна знімати із максимальною роздільною здатністю Full HD з частотою 60 кадрів в секунду. На жаль, оптичної стабілізації тут немає.

Honor 10i

Honor 10i
Друге фото – з використанням нічного режиму 

Також у функціях камери можна знайти функції доповненої реальності, пришвидшену та уповільнену зйомку тощо.

Honor 10i
Honor 10i отримав 32-мегапіксельну селфі-камеру 

Honor 10i

Фото в режимі боке

Продуктивність

Новинка працює на 8-ядерному фірмовому процесорі Kirin 710. Доступна лише одна модифікація  – 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті. Цього достатньо не лише для повсякденної роботи як скролінг соцмереж чи перевірка пошти – додатки відкриваються швидко, ніяких підвисань чи лагів не зауважила. Непогано показує себе смартфон в іграх. На середніх налаштуваннях графіки – картинка доволі плавна.

Honor 10i
Смартфон підходить для повсякденної роботи 

Операційна система

Нині це болюча тема для всієї продукції Huawei. Смартфон працює під управлінням Android 9.0(Pie) з фірмовою прошивкою EMUI 9.0. Вкотре наголосимо, що не варто хвилюватись, начебто він не отримає оновлення операційної системи – це відбувається і надалі відбуватиметься регулярно. Більше міфів про ситуації із Huawei. та їхнє спростування, – знайдете за посиланням.

Автономність

Ємність акумулятора складає 3400 мАг. Начебто небагато. Але мені одного заряду вистачало для цілого дня або й півтора користування. Щоправда, я ним користувалась для перегляду соцмереж чи відеороликів. Якщо грати ігри, то він розрядиться швидше.

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Ціна

Зараз в Україні Honor 10i можна придбати за ціною 7 499 гривень. При цьому у подарунок користувач отримує фітнес-браслет Band 4 Running.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

 

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Теги: Публікації Техно Новини Техно Огляди Huawei Смартфони
Джерело: 24 Канал
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