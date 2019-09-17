Huawei представила власну операційну систему для ноутбуків

Внесення компанії Huawei в чорний список торгівлі США вдарило не лише по мобільному ринку – під загрозою опинилися й ліцензії на десктопні операційні системи. Втім, китайський вендор знайшов вихід із ситуації та представив лінійку лептопів на базі нової операційної системи.

Що відомо про нову ОС? На торговому майданчику Vmall з'явилася лінійка лептопів Huawei під управлінням Deepin Linux – збірки на базі Debian з низкою модифікацій, включаючи власне оточення робочого столу Deepin Desktop Environment (DDE), повідомляє MSpoweruser.

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Сервіси. З коробки операційка поставляється з фірмовим магазином додатків і набором корисного софту, включаючи браузер Google Chrome, офісний пакет WPS Office, а також клієнти Spotify та Steam. Інтерфейс операційної системи нагадує macOS, а в списку з 30 підтримуваних мов є російська.



Як виглядає нова ОС від Huawei



Лептопи під управлінням Deepin Linux вже надійшли у продаж

Чому обрали самне цю ОС? З огляду на те, що клієнтська частина десктопних додатків поступово переміщається в інтернет, користувачі стають менш залежними від ОС, а у виробників з'являється можливість використовувати альтернативні операційні системи. Цей крок також дає змогу знизити вартість ноутбуків – наприклад, моделі Matebook 13 і Matebook 14 на Deepin Linux обійдеться покупцям на 42 долари дешевше Windows-версії.



Інтерфейс Deepin Linux нагадує macOS

Ставлення редмондців до санкцій проти Huawei. Примітно, що раніше Microsoft виступила з критикою на адресу уряду США за санкційну політику щодо Huawei, яка раніше купувала у корпорації ліцензію на ОС Windows для своїх лептопів.

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