Huawei запатентувала підекранну камеру: як вона виглядає та працює

Минулого року компанія Huawei предстаивла смартфон nova 4, який отримав «дірку» в дисплеї під фронтальну камеру. Тепер китайський вендор готує заміну і цьому рішенню: селфі-модуль планують розміщувати під дисплеєм.

Патентну заявку Huawei Technologies до Світової організації інтелектуальної власності опублікували в кінці серпня 2019 року, повідомляє LetsGoDigital.

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Що відомо про патент? Згідно прикладеним до документа зображень, модуль фронтальної камери виробник планує розмістити у верхній частині дисплея на рівні рядка стану, в якому відображається потужність сигналу стільникової мережі і заряд акумулятора.



Як працює підекранна камера Huawei

Під "частково прозорою" поверхнею екрану передбачається розмістити не тільки сенсор самої камери, але і допоміжні датчики, а також модуль спалаху. Поки камера не використовується, її не видно. Прозорість екрану, що налаштовується в діапазоні від 50% до 99%, дає змогу розгледіти тільки іконки в рядку стану. При активації селфі-модуля ця частина дисплея стає повністю прозорою.



Huawei запатентувала підекранну камеру

Сумісність з типом дисплея. Запатентована технологія підходить як для IPS-матриць, так і для OLED-екранів, включаючи вигнуті. Документ також згадує технологію відтворення звуку через поверхню дисплея.

Терміни анонсу. З огляду на детальний опис всіх перерахованих технологій, появи новинок Huawei без отворів і вирізів можна очікувати вже найближчим часом.

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