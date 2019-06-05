Китайці створили чіп, що забезпечує зв’язок між мозком і комп’ютером

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Китайці розробили унікальний чіп
Китайці розробили унікальний чіп / blogs.discovermagazine.com

Вчені Університету Тяньцзіня спільно із корпорацією China Electronics розробили чіп Brain Talker. Це комп’ютерний чіп, розроблений для зв’язку між мозком і комп'ютером.

Як пише Futurism, цей чіп краще виділяє сигнали мозку з фонового шуму, забезпечуючи якісніший зв’язок між мозком і комп’ютером.

Пристрої, з якими може працювати чіп, дають вміння читати думки.

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"Сигнали, що передаються і обробляються мозком, занурені в фоновий шум. Новий чіп здатний розпізнавати другорядні нейронні електричні сигнали і ефективно декодувати їх інформацію, що може значно підвищити швидкість і точність так званих інтерфейсів мозок-комп'ютер", – пояснив дослідник Мінг Донг.

Цей чіп може допомогти вивести інтерфейси мозок-комп'ютер з лабораторій в масове русло.

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Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект
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