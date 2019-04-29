Коли представлять PlayStation 5: в Sony назвали терміни

Компанія Sony нарешті розкрила деякі подробиці щодо довгоочікуваної ігрової консолі PlayStation 5. Зокрема, в компанії назвали приблизні терміни, в які мають випустити консоль — це трапиться у найближчі 12 місяців.

Про це повідомив редактор Wall Street Journal Такаші Мочізукі.

Фінансовий звіт Sony

Згідно з результатами фінансового року, що завершився 31 березня, Sony продала 17,8 мільйона консолей PS4.

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Sony:

-No next-gen PlayStation launch over next 12 months

-PS Now has been ave. 40% annual growth since launch, now 700,000 users

-Much of Y31.1 billion (difference between past fy op vs this fy op outlook) to be invested to develop next PlayStation console — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 26 апреля 2019 г.

Загалом, за всю історію було продано 96,8 мільйона пристроїв. Тож найімовірніше, компанія вже зовсім скоро поб'є рекорд у 100 мільйонів проданих пристроїв, як це було із PS1 та PS2. А от PS3 не вдалося досягти таких показників.

Playstation 4 sell in is now 96.8 million.



17.8 million units were shipped in the past fiscal year, down from 19.0 million last year. pic.twitter.com/qDYfXo3cmv — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 26 апреля 2019 г.

Також у компанії відзвітували про зростання кількості передплатників сервісу PlayStation Plus, тепер їх налічується 36,4 мільйона, приріст за рік склав 2,2 мільйони нових користувачів.

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