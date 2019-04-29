Коли представлять PlayStation 5: в Sony назвали терміни

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Коли представлять PlayStation 5
Коли представлять PlayStation 5 / playstationlifestyle.net

Компанія Sony нарешті розкрила деякі подробиці щодо довгоочікуваної ігрової консолі PlayStation 5. Зокрема, в компанії назвали приблизні терміни, в які мають випустити консоль — це трапиться у найближчі 12 місяців.

Про це повідомив редактор Wall Street Journal Такаші Мочізукі.

Фінансовий звіт Sony

Згідно з результатами фінансового року, що завершився 31 березня, Sony продала 17,8 мільйона консолей PS4.

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Загалом, за всю історію було продано 96,8 мільйона пристроїв. Тож найімовірніше, компанія вже зовсім скоро поб'є рекорд у 100 мільйонів проданих пристроїв, як це було із PS1 та PS2. А от PS3 не вдалося досягти таких показників.

Також у компанії відзвітували про зростання кількості передплатників сервісу PlayStation Plus, тепер їх налічується 36,4 мільйона, приріст за рік склав 2,2 мільйони нових користувачів.

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Теги: Техно Ігри Новини Техно PlayStation Sony
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