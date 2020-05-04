Комета ATLAS розсипалася на частини на шляху до Сонця: відео

У грудні 2019 року в Сонячній системі була виявлена комета ATLAS. Головною її особливістю виявилося небувале зростання яскравості, яке дозволило припустити, що вже до травня комету можна буде побачити за допомогою домашніх телескопів. Астрономи заявляли, що вона стане найяскравішою за останні 20 років спостережень. Однак цьому не судилося збутися, тому що комета розпалася на шляху до Сонця.

Ще на початку квітня дослідники припустили, що комета розвалюється, але точних доказів не було, оскільки потужності телескопів в розпорядженні вчених були недостатні. Зовсім недавно Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало нові фотографії з космічної обсерваторії Габбл, які підтвердили, що ATLAS розпадається на частини.

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Знімки були зроблені 20 і 23 квітня і свідчать про руйнування цілісності комети. На думку астрономів, такий сценарій може бути найбільш імовірним для космічних тіл, що складаються з льоду і пилу. Точних термінів повного розпаду ATLAS не називається. На відео можна помітити, що число окремих частин вже перевищує 5 і постійно збільшується.



Комета ATLAS розпалася на шляху до Сонця

Відеозапис, який демонструє процес руйнування комети:

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