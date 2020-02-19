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Користувачі розгадали секретний шифр від авторів гри S.T.A.L.K.E.R. 2

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Арт до гри S.T.A.L.K.E.R. 2 / Фото з вільних джерел

Майже рік тому автори гри S.T.A.L.K.E.R. 2 запропонували геймерам авантюру: розгадати загадку заради невідомо чого. Комусь така розвага могла б здатися сумнівною, однак не фанатам шутера, які з нетерпінням чекають продовження.

Деталі про загадку

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Довгий час ентузіасти билися над секретним шифром, і в результаті їх старання, нарешті, були винагороджені.

Зовсім нещодавно автори S.T.A.L.K.E.R. 2 заявили, що геймери розгадали другу частину шифру, днями з'ясувалося, що найбільш тямущі вже добралися до істини.

Виявилося, що весь цей час користувачі по крупинці збирали адресу сайту.


Повідомлення, яке отримали найбільш спритні користувачі

Винагороди

Перший, хто ввів сайт в адресний рядок, отримав вражаючий приз: кастомний PC в стилістиці франшизи, фірмову толстовку, постер з автографом Сергія Григоровича – автора шутера, колекцію витворів GSC Game World і якийсь внутрішній сюрприз.


Яку винагороду отримають ентузіасти

Ще 99 користувачам пощастило трохи менше: їм дісталися тільки цифровий подарунок і антологія ігор S.T.A.L.K.E.R.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Ігри
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