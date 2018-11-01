Жовтень виявився багатим на ігрові новинки. Геймерів порадували проекти від Rockstar, яка презентувала довгоочікуваний вестерн Red Dead Redemption 2; Treyarch, яка відзначилася релізом захоплюючого шутера Call of Duty: Black Ops 4; та Ubisoft, яка представила нову частину Assassin’s Creed.

Техно 24 підготував для вас вже традиційний рейтинг найкращих ігор місяця.

Red Dead Redemption 2

Довгоочікуване продовження популярного вестерну довгий час тривожило геймерів. В мережі з’являлося не так багато інформації, яка б розкривала деталі про гру. Фанати з нетерпінням чекали кожного ролику про гру. І от, 26 жовтня, Rockstar врешті представила гру Red Dead Redemption 2 у всій красі.

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Сюжет Red Dead Redemption 2

Америка кінця XIX століття – місце неспокійне і жваве. Поселенці все прибувають і прибувають, конкуренція в містах наростає, а життя стає з кожним днем ​​небезпечніше.



Скріншот з гри Red Dead Redemption 2

Одними перестрілками і стрибками на конях не обійшлися. Вигадливий сюжет, захоплюючий геймплей і можливість зануритися в минуле США – ось що Red Dead Redemption 2 обіцяє подарувати всім гравцям. У кожного зустрічного героя в запасі є кілька цікавих історій, а коли слухати байки про чужі пригоди набридне, досить скочити на коня і відправитися назустріч власній долі.

Вестерн припас для користувачів масу дивовижних відкриттів, які ще лише належить зробити. Як і обіцялося, занять в Red Dead Redemption 2 повно. Пограбували банк, спустили все отримане в кабаре і програли в карти? Саме час поніжитися в теплій ванні і відправитися назустріч новому дню: ловити рибу, зносити голови бандитам, скакати по сніжних просторах і терпіти образи від жінок. Чи наважиться тепер хто-небудь назвати те, що відбувається на екрані симулятором верхової їзди?



Скріншот з гри Red Dead Redemption 2

Розчарованими після виходу гри, здається, пішли тільки РС-користувачі, в яких все ж жевріла надія на реліз Red Dead Redemption 2 для комп'ютерів. Проте студія, на жаль, не повідомляє про вихід гри на комп'ютерах. А от власники PS4 і Xbox One вже мають змогу насолодитися заочно хітовою Red Dead Redemption 2.

Відгуки критиків

Журналісти Eurogamer ще до релізу гри відзначили неймовірну роботу, яку проробила Rockstar. Вони зауважили, що об’ємні промені відіграють величезну роль у формуванні загальної естетики: реалістичне освітлення створює особливу атмосферу, і у відкритих локаціях, де є природне освітлення, Red Dead Redemption 2 виглядає особливо вражаюче.

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Крім того, Rockstar вдалося позбутися від проблем, характерних для масштабних відкритих світів: наприклад, в RDR 2 немає різкої зміни текстур в міру наближення до об'єктів, а предмети не з'являються нізвідки. Цього, можливо, домоглися за допомогою ретельно підібраних сцен, проте автори вестерна явно задали високу планку для всієї індустрії.



Скріншот з гри Red Dead Redemption 2

До слова, за перші дні після виходу Red Dead Redemption 2 вдалося побити кілька неймовірних рекордів. Гра зібрала більше грошей, ніж прем’єра фільму "Месники: Війна нескінченності". Звісно, переплюнити у зборах GTA V їй не вдалося, проте звання найуспішнішого розважального релізу 2018 року вона все ж виборола.

Ще одне цікаве досягнення Red Dead Redemption 2 пов’язане далеко не з ігровою індустрією. Сайт YouPorn повідомив, що невдовзі після релізу гри, пошукові запити з назвою проекту на їхньому сайті зросли на 837%. Варто зауважити, що вестерн позбавлений еротичних сцен. Проте, можливо, користувачі таким чином натякають розробникам на деякі зміни в сюжеті?

Трейлер гри Red Dead Redemption 2 – дивіться відео

Call of Duty: Black Ops 4

Проте, не лише проект від Rockstar очікували геймери. Для справжніх прихильників побігати і постріляти Treyarch 12 жовтня представила нову частину своєї серії Call of Duty, яка отримала назву Black Ops 4. На відміну від попередніх ігор в серії Call of Duty, Black Ops 4 є першою грою, в якій не буде традиційної однокористувацької кампанії і містить тільки режим багатокористувацької гри, зомбі-режим і режим "Королівської битви" під назвою Blackout.



Постер гри Call of Duty: Black Ops 4

Режим "Королівської битви" стає дедалі популярнішим. Кожна студія-розробник вважає за свій обов’язок дати можливість геймерам зіграти в кампанію на виживання. І Treyarch не стала вийнятком.

У режимі Blackout об'єднаються фірмова бойова система Black Ops, персонажі, зброя, ґаджети, екіпірування й різні цікаві місця на гігантській карті Call of Duty. Ви зможете боротися, шукати корисні речі, стратегічно оцінювати ситуацію і змагатися один з одним заради того, щоб залишитися останнім, хто вижив.

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Поодинці або в складі команди ви будете боротися в повітрі, на землі і на воді, використовуючи різні види транспорту.

Мінімальні системні вимоги Call of Duty: Black Ops 4 Операційна система Windows 7 / 8 / 10 (64-біт)

Windows 7 / 8 / 10 (64-біт) Процесор Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300

Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300 Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 / NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950 (2 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 660 / NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950 (2 ГБ) Оперативна пам'ять8 ГБ

Рекомендовані системні вимоги Call of Duty: Black Ops 4 Операційна система Windows 10 (64-біт)

Windows 10 (64-біт) Процесор Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 5 1600X Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580 Оперативна пам'ять12 ГБ

Call of Duty: Black Ops 4 вже можна придбати на всіх платформах. За новинку доведеться заплатити 1 699 гривень для консолей та 799 гривень PC-KEY.

Окрім того, реліз гри Call of Duty: Black Ops 4 підштовхнув компанії AMD і NVIDIA до випуску нових пакетів драйверів, що містять різні оптимізації для нового шутера. Зокрема, після установки набору Radeon Software Adrenalin Edition 18.10.1 власники графічних адаптерів Radeon RX Vega 64 і Radeon RX 580 8GB можуть розраховувати на 5% і 6% приріст кадрової частоти.



Скріншот з гри Call of Duty: Black Ops 4

Що стосується NVIDIA, то її пакет драйверів GeForce 416.34 (WHQL) також містить оптимізації для Soulcalibur VI і GRIP. На який приріст швидкодії в цих проектах можна розраховувати після його установки, на жаль, не повідомляється.

До слова, в Call of Duty: Black Ops 4 добре працює античит-система, тож любителі грати не за правилами можуть поплатитися своїм акаунтом. Проте, і тут є свої нюанси. Приміром античит забанив гейм-дизайнера Battlefield V. Схоже, система вирішила, що навички розробника занадто хороші для того, щоб бути правдою. Але невдовзі цю проблему вирішили.

Трейлер гри Call of Duty: Black Ops 4 – дивіться відео

Assassin’s Creed Odyssey

Окрім, двох неймовірних шутерів компанія Ubisoft представила свою RPG Assassin’s Creed Odyssey.

Сюжет

У новій частині Assassin's Creed гравців відправили в епоху Давньої Греції під час Пелопоннеської війни між Спартою і Афінами за чотириста років до подій Assassin's Creed Origins. На вибір доступно два персонажі – спартанські найманці Алексіос і Кассандра, що є нащадками легендарного царя Леоніда.



Скріншот з гри Assassin's Creed Odyssey

Головна сюжетна лінія концентрується навколо спроб брата або сестри возз'єднатися з сім'єю після того, як в дитинстві вони обидва були скинуті з обриву і залишені вмирати своїм батьком за наказом спартанського оракула. Крім цього гравець зіткнеться із завданням викорінення злісного культу, що охопив весь грецький світ, і виявленням артефактів і монстрів часів Атлантиди. В теперішньому часі триває сюжетна лінія Лейли Хассан, вперше представлена ​​в Origins.

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По ходу гри у головних героїв є можливість зустріти таких відомих історичних особистостей, як Сократ, Дарій I, Геродот, Софокл, Перікл, Платон, Аспасія, Піфія, Гіппократ і Еврипід.

Мінімальні системні вимоги Assassin’s Creed Odyssey Операційна система Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (тільки 64-біт)

Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (тільки 64-біт) Процесор AMD FX-6300 (3,5 Ггц) / Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-2400 (3,1 Ггц)

AMD FX-6300 (3,5 Ггц) / Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-2400 (3,1 Ггц) Відеокарта AMD Radeon R9 285 / NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ)

AMD Radeon R9 285 / NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ) Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX від червня 2010 року

від червня 2010 року Вільне місце на жорсткому диску46 ГБ

Рекомендовані системні вимоги Assassin’s Creed Odyssey Операційна система Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (тільки 64-біт)

Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (тільки 64-біт) Процесор AMD FX-8350 (4,0 Ггц) / Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-3770 (3,5 Ггц)

AMD FX-8350 (4,0 Ггц) / Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-3770 (3,5 Ггц) Відеокарта AMD Radeon R9 290 / NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ)

AMD Radeon R9 290 / NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX від червня 2010 року

від червня 2010 року Вільне місце на жорсткому диску46 ГБ

Окрім того, Ubisoft випустила доповнення до гри, яке отримало назву Spartan Starter Pack. Цей цифровий контент складається з трьох внутрішньоігрових предметів загальною вартістю 7,5 доларів (близько 200 гривень). А вартість самої новинки в офіційному магазині Ubisoft складає 1 792 гривні.



Скріншот з гри Assassin's Creed Odyssey

Ще на початку жовтня Google анонсувала запуск стрімінгового сервісу Project Stream. У рамках тестування обмежена кількість гравців із США отримала необмежений доступ до гри Assassin's Creed Odyssey.

Трейлер гри Assassin's Creed Odyssey – дивіться відео

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