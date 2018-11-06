Жовтень був особливо насичений на презентації нових смартфонів. Було представлено чимало достойних моделей. У автора цього матеріалу буквально розбігались очі, щоб обрати справді найкращі.

Та Техно 24 таки обрав найкращі із достойних, щоб сформувати рейтинг смартфонів жовтня. Таким чином у наш рейтинг потрапив перший у світі гнучкий смартфон FlexPai; новий "вбивця флагманів" OnePlus 6T; довгоочікуваний смартфон-слайдер від Xiaomi – Mi Mix 3; ігровий Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки; новий камерофон Huawei Mate 20 Pro; флагман від Google – Pixel 3 (той, що без "моноброви"); та Samsung Galaxy A9 (2018), що отримав одразу 4 модулі основної камери.

Читайте також: Рейтинг найпотужніших смартфонів жовтня

FlexPai

Про гнучкий смартфон говорять вже давно. Компанії Samsung та Huawei наввипередки обіцяють представити таку модель вже наступному році. Та несподівано китайська компанія Rouyu Technology представила першу у світі модель гнучкого смартфона під назво FlexPai.

Виглядає модель футуристично. Це великий дисплей діагоналлю 7,8 дюйма, який при потребі можна зігнути і виходить звичайний 4-дюймовий телефон.

FlexPai працює під управлінням фірмової прошивки water OS на базі операційної системи Android. До речі, вона адаптується до зміни розміру дисплея і може працювати з двома дисплеями. Тобто у складеному стані на одній стороні може бути запущено один додаток, а на другий – інший. Також смартфон можна покласти на стіл у формі "намета", щоб дивитися відео.

Новинка надійде у продаж обмеженим тиражем і у топовій модифікації (8 + 512 ГБ) буде коштувати 1 864 доларів (близько 49 400 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ FlexPai Дисплей Діагональ: 7,8 дюйма

Діагональ: 7,8 дюйма Процесор

Snapdragon 800

Snapdragon 800 Пам'ять

Оперативна: 6/8 ГБ

Оперативна: 6/8 ГБ Вбудована: 128/256/512 ГБ



Камера Основна: 16 Мп + 20 Мп

​

Основна: 16 Мп + 20 Мп ​ Операційна системаAndroid з фірмовою прошивкою water OS

OnePlus 6T

Презентацію нового "вбивці флагманів" переносили кілька разів. Попередня дата анонсу була зазначена на 30 жовтня, однак саме тоді готувала презентацію компанія Apple, тож OnePlus перенесла свій захід на день раніше.

Смартфон отримав цікавий виріз вгорі екрану у вигляді краплі та сканер відбитків пальців, вбудований в екран.

При цьому OnePlus 6T позбавлений роз’єму для навушників. Тож власникам доведеться застосовувати перехідник, або ж користуватись безпровідними навушниками.

Версія з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті коштує 629 доларів (17 600 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T Дисплей Тип: AMOLED

Діагональ: 6,4 дюйма

Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів

Тип: AMOLED Діагональ: 6,4 дюйма Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів Процесор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 8 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 8 ГБ Вбудована: 128 ГБ

Камера Основна: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7)

​Фронтальна: 16 Мп

Основна: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7) ​Фронтальна: 16 Мп Акумулятор 3700 мАг

3700 мАг Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

Xiaomi Mi Mix 3

Ще один смартфон, презентації якого чекали дуже довго. 15 жовтня фанати таки дочекались – пристрій представили офіційно. Новинка стала першим ґаджетом компанії, що виготовлений у дизайні слайдера. Завдяки такому рішенню вдалось позбутись "моноброви", таким чином дисплей займає 93,4% від всієї площі передньої панелі.

Зрушення дисплея виконується за допомогою магнітного механізму. Примітно, що звук відкриття можна персоналізувати, вибравши відповідний звуковий ефект в налаштуваннях апарата. За запевненням виробника, ресурс механізму становить 300 000 циклів.

Топова модифікація (8/256 ГБ) обійдеться покупцям в 575 доларів (близько 16 300 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3 Дисплей Тип: AMOLED

Діагональ: 6,39 дюйма

Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів

Тип: AMOLED Діагональ: 6,39 дюйма Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ

Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп

Основна: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп Акумулятор 3 850 мАг

3 850 мАг Операційна системаAndroid 9.0 Pie

Xiaomi Black Shark 2

На тлі очікувань нового Xiaomi Mi Mix 3, інформації про ігровий смартфон від Xiaomi не надавали належної уваги. Але даремно. Девайс вийшов дійсно топовим. Зрештою, сама китайська компанія не акцентувала увагу на Black Shark 2, презентувавши його всього за два дні до Mi Mix 3.

Головною інновацією другого покоління Black Shark є рекордна кількість оперативної пам’яті – це вперше в історії мобільних пристроїв смартфон отримав 10 ГБ оперативки.

Читайте також: В мережі з’явились фото смартфона Xiaomi Mi Note 4

Крім того, від попередньої версії Xiaomi Black Shark 2 відрізняється дизайном – новинка отримала RGB-підсвічування – можуть світитися логотип і вставки на боці. Також він оснащений флагманським AMOLED-дисплеєм, а не IPS, як у попередника.

Смартфон має рідинну систему охолодження, що забезпечує триваліший процес ігор без нагрівання. Додатково також можна купити охолоджуючий кейс з вентиляторами. Топова версія з 10 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ оцінена у 605 доларів (це майже 17 тисяч гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Black Shark 2 Дисплей Тип: AMOLED

Діагональ: 6 дюймів

Роздільна здатність: 2160х1080 пікселів

Тип: AMOLED Діагональ: 6 дюймів Роздільна здатність: 2160х1080 пікселів Процесор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Пам'ять Оперативна: 6/8/10 ГБ

Вбудована: 128/256 ГБ

Оперативна: 6/8/10 ГБ Вбудована: 128/256 ГБ Камера Основна: 16 Мп + 20 Мп

​Фронтальна: 20 Мп

Основна: 16 Мп + 20 Мп ​Фронтальна: 20 Мп Акумулятор 4000 мАг

4000 мАг Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

Huawei Mate 20 Pro

Цю новинку від Huawei вже називають найкращим камерофоном на ринку. Так, журналісти порівняли камери флагманів iPhone Xs Max і Galaxy Note 9 з Huawei Mate 20 Pro і дійшли висновку, що перші два апарати мають хорошу якість зйомки, але тільки Mate 20 Pro продемонстрував найдокладніші, насичені і вражаючі знімки в темний час доби.

Це й не дивно, адже смартфон отримав дуже потужну основну камеру. Вона складається з трьох сенсорів: основний на 40 Мп (f / 1.8), додатковий ширококутний модуль на 20 Мп і телеоб'єктив на 8 Мп (f / 2.4). Крім того, камера отримала більш просунутий штучний інтелект, тепер він вміє розпізнавати більше 100 сценаріїв і близько 5000 об'єктів, виставляючи оптимальні параметри при зйомці. Крім того, камера вміє прогнозувати рух в кадрі.

Читайте також: Маск розповів, яким смартфоном користується

Також смартфон отримав оновлений PC-режим. Тепер підключення до монітора відбувається за бездротовим з'єднанням. Досить покласти пристрій на стіл, щоб повноцінно працювати з документами і додатками з підтримкою багатовіконності на великому екрані за допомогою клавіатури і миші.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Mate 20 Pro Дисплей Тип: OLED

Діагональ: 6,39 дюйма

Роздільна здатність: 3120 х 1440 пікселів

Тип: OLED Діагональ: 6,39 дюйма Роздільна здатність: 3120 х 1440 пікселів Процесор Kirin 980

Kirin 980 Відеопроцесор Mali-G76 MP10

Mali-G76 MP10 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Камера Основна: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп

​Фронтальна: 24 Мп

Основна: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп ​Фронтальна: 24 Мп Акумулятор 4 200 мАг

4 200 мАг Операційна системаAndroid 9.0 Pie

Google Pixel 3

Цей смартфон, безперечно, став одним із найочікуваніших телефонів року. Витоки із зображенням та деякими характеристиками з’явились за кілька місяців до офіційної презентації. І найбільше обурення викликав дизайн, а саме наявність масивної "моноброви". Тож багато хто сподівався, що витоки не підтвердяться і смартфон таки матиме акуратніший дизайн.

Це частково трапилось. Google Pixel 3 презентували без жодного вирізу, щоправда пристрій має невеликі рамки вгорі та внизу екрану. При цьому Google Pixel 3 XL таки випустили із масивним вирізом вгорі. Тож аби не дражнити перфекціоністів, яким не припала до душі ця "моноброва", у свій рейтинг ми додали молодшу версію, тобто Google Pixel 3.

Великий акцент під час презентації розробники приділили камері. Так, Pixel 3 оснащено новим співпроцесором Visual Core, який дає змогу апаратно обробляти зображення з ще більшим колірним діапазоном, ніж HDR +, а також використовувати HDR + при роботі з камерою в сторонніх додатках. Окрім того, Pixel 3 отримає вбудовану функцію Google Lens, для аналізу всіх об'єктів навколо в реальному часі.

Google Lens відомий тим, що аналізував зображення і фотографії зі смартфона в окремому додатку. Тепер же Google вбудував цей додаток прямо в стандартний додаток камери.

Вартість базової версії Google Pixel 3 складає 799 доларів (близько 21 200 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Google Pixel 3 Дисплей Тип: P-OLED

Діагональ: 5,5 дюйма

Роздільна здатність: 2160х1080 пікселів

Тип: P-OLED Діагональ: 5,5 дюйма Роздільна здатність: 2160х1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64/128 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64/128 ГБ Камера Основна: 12,2 Мп

​Фронтальна: 8 Мп

Основна: 12,2 Мп ​Фронтальна: 8 Мп Акумулятор 2 915 мАг

2 915 мАг Операційна системаAndroid 9.0 Pie

Samsung Galaxy A9 (2018)

Samsung Galaxy A9 (2018)

Цей відносно недорогий смартфон привернув нашу увагу тим, що це перший телефон на ринку, що отримав одразу 4 модулі основної камери. Так, основна камера на 24 Мп призначена для звичайних кадрів вдень і в умовах низької освітленості. Об'єктив з дворазовим оптичним зумом підходить для зйомки з великої відстані.

Читайте також: Страх перфекціоніста: на Google Pixel 3 XL раптово з’явилась ще одна "моноброва"

Камера з ультрашироким кутом вбудована для захоплення в кадр великих об'єктів і пейзажів: вона використовує технології штучного інтелекту, щоб визначати сцену на знімку і підбирати відповідні для неї налаштування. А от портретна камера має можливість ручного налаштування розмиття фону (функція "Живий фокус") для знімків з ефектом боке.

Ціна базової версії становить близько 16 700 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Galaxy A9 (2018) Дисплей Тип: Super AMOLED

Діагональ: 6,3 дюйма

Роздільна здатність: Full HD+

Тип: Super AMOLED Діагональ: 6,3 дюйма Роздільна здатність: Full HD+ Процесор Qualcomm Snapdragon 660

Qualcomm Snapdragon 660 Відеопроцесор Adreno 512

Adreno 512 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 128 ГБ Камера Основна: 24 Мп + 5 Мп + 10 Мп + 8 Мп

​Фронтальна: 24 Мп

Основна: 24 Мп + 5 Мп + 10 Мп + 8 Мп ​Фронтальна: 24 Мп Акумулятор 3 800 мАг

3 800 мАг Операційна системаAndroid 8.0 Oreo

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно