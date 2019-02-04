Круто: Маска вразила витівка українських журналістів

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Ілон Маск поспілкувався з українськими журналістами
Ілон Маск поспілкувався з українськими журналістами / wew.news

Українське видання "Українська правда" провело цікаву акцію із електрокаром Tesla, на яку відреагував CEO Tesla Ілон Маск. Українські журналісти спільно з компанією Electrocars привезли автомобіль Tesla Model S в село Марс у Чернігівській області.

Журналісти зробили фото Tesla у Марсі та розмістили у Twitter і відзначили Ілона Маска.

"Tesla Model S в українському селі Марс. Як тобі таке, Ілон Маск? Схоже, ми тебе обігнали", – прокоментували фото журналісти.

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І це не залишило Маска байдужим – він відповів:

"Вау, круто".

Маск відповів журналістам УП

Маск відповів журналістам УП

До речі, це вже не перше спілкування Маска із журналістами "Української правди". Минулого року Маск заявив, що хоче купити домен pravda.com. Щоправда тут стався конфуз: "Хотів купити домен, але Росія відмовила. Виявляється, вони його вже використовують", – сказав тоді CEO Tesla.

Далі журналісти вказали на помилку і Маск її визнав, теж на своїй сторінці у Twitter.

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Теги: Техно Ілон Маск Штучний інтелект
Джерело: Техно
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