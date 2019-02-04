Круто: Маска вразила витівка українських журналістів

Українське видання "Українська правда" провело цікаву акцію із електрокаром Tesla, на яку відреагував CEO Tesla Ілон Маск. Українські журналісти спільно з компанією Electrocars привезли автомобіль Tesla Model S в село Марс у Чернігівській області.

Журналісти зробили фото Tesla у Марсі та розмістили у Twitter і відзначили Ілона Маска.

"Tesla Model S в українському селі Марс. Як тобі таке, Ілон Маск? Схоже, ми тебе обігнали", – прокоментували фото журналісти.

Читайте також: Автомобілі Tesla відлякуватимуть грабіжників за допомогою оригінальної технології

І це не залишило Маска байдужим – він відповів:

"Вау, круто".

Tesla Model S is in the Ukrainian village Mars. How do you like this, @elonmusk? Looks like we beat you pic.twitter.com/IL5OV4YbFz — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) 1 лютого 2019 р.

Маск відповів журналістам УП

До речі, це вже не перше спілкування Маска із журналістами "Української правди". Минулого року Маск заявив, що хоче купити домен pravda.com. Щоправда тут стався конфуз: "Хотів купити домен, але Росія відмовила. Виявляється, вони його вже використовують", – сказав тоді CEO Tesla.

Далі журналісти вказали на помилку і Маск її визнав, теж на своїй сторінці у Twitter.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно