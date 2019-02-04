Круто: Маска вразила витівка українських журналістів
Українське видання "Українська правда" провело цікаву акцію із електрокаром Tesla, на яку відреагував CEO Tesla Ілон Маск. Українські журналісти спільно з компанією Electrocars привезли автомобіль Tesla Model S в село Марс у Чернігівській області.
Журналісти зробили фото Tesla у Марсі та розмістили у Twitter і відзначили Ілона Маска.
"Tesla Model S в українському селі Марс. Як тобі таке, Ілон Маск? Схоже, ми тебе обігнали", – прокоментували фото журналісти.
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І це не залишило Маска байдужим – він відповів:
"Вау, круто".
Маск відповів журналістам УП
До речі, це вже не перше спілкування Маска із журналістами "Української правди". Минулого року Маск заявив, що хоче купити домен pravda.com. Щоправда тут стався конфуз: "Хотів купити домен, але Росія відмовила. Виявляється, вони його вже використовують", – сказав тоді CEO Tesla.
Далі журналісти вказали на помилку і Маск її визнав, теж на своїй сторінці у Twitter.
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