Lenovo випустила бюджетний смарт-годинник

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Lenovo випустила бюджетний смарт-годинник
Lenovo випустила бюджетний смарт-годинник / flipkart.com

Китайська компанія Lenovo провела в Індії презентацію в рамках якої представила новий розумний годинник Carme. Новинка вже надійшла у продаж.

Як свідчить портал flipkart.com, який став офіційним дистриб’ютором.

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Новинка отримала 1.3-дюймовий екран з 2.5D склом. Ємність акумулятора складає 200 мАг, що забезпечує до тижня автономної роботи. Корпус захищений від вологи і пороху за стандартом IP68.

Чим цікавий? Lenovo Carme отримав крокомір, будильник, секундомір. Також він виконує моніторинг сну, стежить за фізичною активністю, пропонує кілька режимів тренувань, висвітлює прогноз погоди.

Lenovo випустила бюджетний смарт-годинник

Ціна новинки – 50 доларів 

Він синхронізується зі смартфоном Lenovo Carme повідомляє користувача про дзвінки й повідомлення. Він працює з iOS та Android.

Ціна. Lenovo Carme відносять до початкового рівня. Новинка оцінена у 50 доларів (1 250 гривень).

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Теги: Техно Новини Техно Lenovo Ґаджети Розумний годинник
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