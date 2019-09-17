Lenovo випустила бюджетний смарт-годинник

Китайська компанія Lenovo провела в Індії презентацію в рамках якої представила новий розумний годинник Carme. Новинка вже надійшла у продаж.

Як свідчить портал flipkart.com, який став офіційним дистриб’ютором.

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Новинка отримала 1.3-дюймовий екран з 2.5D склом. Ємність акумулятора складає 200 мАг, що забезпечує до тижня автономної роботи. Корпус захищений від вологи і пороху за стандартом IP68.

Чим цікавий? Lenovo Carme отримав крокомір, будильник, секундомір. Також він виконує моніторинг сну, стежить за фізичною активністю, пропонує кілька режимів тренувань, висвітлює прогноз погоди.

Ціна новинки – 50 доларів

Він синхронізується зі смартфоном Lenovo Carme повідомляє користувача про дзвінки й повідомлення. Він працює з iOS та Android.

Ціна. Lenovo Carme відносять до початкового рівня. Новинка оцінена у 50 доларів (1 250 гривень).

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