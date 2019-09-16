Linux отримає оновлення: що нового з'явиться в ОС

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Linux отримає оновлення
Linux отримає оновлення / unsplash

Лідером гонки десктопних операційних систем як і раніше залишається Windows, однак і конкуренти компанії Microsoft не пасуть задніх. Відомий програміст Лінус Торвальдс оголосив про завершення розробки версії ядра Linux 5.3, яке отримало низку нововведень та отримало підтримку найновішого заліза.

Що нового? У список ключових особливостей ядра Linux 5.3 увійшли підтримка технології Intel Speed ​​Select для серверних процесорів Xeon, відеокарт AMD Radeon на архітектурі Navi (включаючи новітню Radeon RX5700) на рівні драйверів і процесорів Zhaoxin x86. А також механізму обмеження системних ресурсів при використанні асиметричних по потужності процесорів, повідомляє 4PDA.

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Ядро ОС обзавелося новими і оновленими драйверами для різних пристроїв і декількома десятками системних виправлень, включаючи доступність 16 мільйонів нових адрес IPv4 в діапазоні 0.0.0.0/8 і підтримку гіпервізора ACRN, створеного для пристроїв інтернету речей.


Що нового з'явиться в Linux 5.3

Дата виходу. Проте розробники відзначають, що його поточна версія під кодовою назвою mainline не призначена для використання в комерційних збірках операційних систем. Дата публікації релізной версії Linux 5.3 буде оголошена пізніше.

Інші особливості. Ознайомитися з повним списком змін версії можна в офіційному блозі Лінуса Торвальдса.

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Теги: Новини Техно Інтернет Техно
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