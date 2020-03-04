Михайло Федоров: від студентського мера до міністра цифрової трансформації

Нинішній уряд Олексія Гончарука можуть відправити у відставку, однак на разі йдеться лише про ротацію деяких кадрів. Приміром, Михайло Федоров надалі обійматиме посаду очільника Міністерства цифрової трансформації. До слова, Мінцифри з'явилося саме за часів роботи Гончарука.

Хто такий Михайло Федоров та цікаві факти із біографії наймолодшого міністра – в матеріалі Техно 24.

Важливо: Оновлений уряд: на кого робитимуть ставку при зміні прем’єра Гончарука і міністрів

До того, як Михайло Федоров став міністром, він працював позаштатним радником Володимира Зеленського з digital-напрямку. Відповідаа за такий напрямок як цифрова економіка.

Що відомо про Михайла Федорова?

Навчався Михайло Федоров в Запорізькому університеті на факультеті соціології та управління. Згодом, закінчив Вищу політичну школу та освітню школу представників НАТО в Україні. Отримав стипендію від ОБСЄ в рамках процесів моніторингу за екологією Запоріжжя.

Кар’єрний розвиток

Ще будучи студентом він розпочав свою політичну кар’єру. Навчаючись в університеті був обраний "студентським мером" Запоріжжя. На цій посаді протягом 2012 – 2013 років реалізовував низку соціальних проєктів для розвитку молоді міста. А вже в травні 2013 року організував власну digital-агенцію SMMSTUDIO. Його компанія допомагає клієнтам успішно рекламуватись в соціальних мережах задля збільшення продажів власних товарів та послуг. Зокрема, йдеться про просування продукції в Facebook, Instagram.

Також під час навчання започаткував найбільший у місті молодіжний громадський рух "Актив-Z". Разом з фондом USAD реалізував проект "Посилення ІТ – потенціалу Запоріжжя".



Федоров добре знається на новітніх технологіях / Фото Facebook політика

З вересня 2018 року працював на посаді операційного директора проєкту "Суперлюди".

До речі, Федоров з командою переміг в 7 номінаціях щорічної премії Європейської асоціації політичних консультантів Polaris Awards.

Політична діяльність

Свою політичну діяльність Федоров розпочав ще в 2014 році коли став кандидатом у народні депутати від партії 5.10 на виборах до Верховної Ради. У виборчому списку партії йшов під номером 166.

До команди Володимира Зеленського долучився в грудні 2018 року. Тоді ж очолив digital-напрям роботи виборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського. А вже з травня 2019 року став позаштатним радником Президента України з digital-напрямку.

На позачергових виборах до Верховної Ради ІХ скликання його обрали народним депутатом від партії "Слуга народу". У виборчому списку йшов під номером 6.

Заяви політика

Цікаво: Дія у цифрах: скільки українців вже користуються сервісом

Про політику. Ще після оголошення результатів президентської кампанії у штабі партії "Слуга народу" Михайло заявляв, що не збирається йти на якусь "високу" посаду. Проте, судячи з призначення, погляди політика змінились.



А ще нещодавно Федоров не планував йти у велику політику / Фото Facebook політика

Власні медіа. Під час президентської кампанії Федоров запам’ятався тим, що заявляв про наявність власних медіа у команди Зе. Зокрема, йшлось сторінки партії у Facebook, офіційний Instagram, та Telegram-канал і Twitter, а також два YouTube-канали.

Про чиновників. Федоров неодноразово наголошував про необхідність максимально вивільнити із сфери надання послуг чиновників. Тобто максимально оцифровувати всі зовнішні процеси.

Очільника уряду. Про нинішнього прем’єр-міністра Олексія Гончарука казав – вони з ним є однією командою.

Про президента. Також заявляв, що багато спілкується з Володимиром Зеленським про діджиталізацію. За його словами Президент України діджиталізацію бачить як зменшення ролі держави в житті звичайної людини. І, навіть, якщо людина й стикається з необхідністю спілкуватись з державою, то цей процес має відбуватись максимально комфортно.

Проєкт Дія

Важливо: Додаток Дія – де завантажити

Ще восени 2019 року на той час новий уряд анонсував масштабний проєкт з діджиталізації України, який отрима назву Дія (Держава і я). Проєкт реалізований у вигляді додатку. Він створений у межах проєкту діджиталізації державних процесів. Це передбачає усунення ланки "людина – людина" при наданні держпослуг.

В ідеалі держава в смартфоні – це можливість отримати будь-яку державну послугу, просто взявши свій смартфон. У планах проєкту – кожен українець матиме особистий кабінет жителя і зможе відстежувати всі дані, які держава має про нього.

6 лютого 2020 року додаток Дія представили офіційно і будь-хто бажаючий отримав можливість завантажити його на свій смартфон.

Детальніше про додаток Дія та де його завантажити можна дізнатися із нашого матеріалу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно