NASA назвало 2019 рік одним із "найгарячіших" за понад 100 останніх років

Аерокосмічне агентство NASA займається не лише дослідженнями космосу, а й нашої планети. Вже кілька століть науковці з усього світу проводять регулярні заміри температурних значень та змін клімату Землі. І за заявою представників NASA, 2019 рік став знаковим – такі кардинальні зміни клімату спостерігалися лише одного разу за понад 100 років.

Що відомо про дослідження

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Представники агентства назвали 2019 рік одним з найспекотніших за всю історію спостережень. Таку ж заяву зробило і Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), при цьому обидва відомства працювали незалежно, повідомляє SlashGear.

У період з кінця 1800 років, коли почали вести "щоденник Землі", "найгарячішим" роком був визнаний 2016 рік.

Результати дослідження

І якщо середньозважена температура Землі в 2019 році все ж поступається рекордним показникіам чотирирічної давності, то друге півріччя виявилося найспекотнішим за останні 140 років.

Тенденція до потепління спостерігається ще з 1960 років. При цьому різниця між середньорічною температурою в 2019 році і 1880 році становить 1,1 градуси.

Зміни клімату на Землі – дивіться відео

Ці цифри важко уявити в перспективі, тому як приклад NASA привело останній льодовиковий період, під час якого середня температура на Землі була всього лише приблизно на 12 градусів нижче середньої.

Причини

Дослідники також відзначають, що тенденція до підвищення середньорічної температури спостерігається з другої половини 20 століття. Це свідчить про серйозний вплив людини на екосистему планети, який не можна пов'язати з випадковістю.

Нещодавні стихійні лиха, що ймовірно виникли через глобальне потепління:

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