Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24

Наприкінці літа компанія Sony представила свій новенький смартфон Xperia XZ3. Новинка одразу отримала популярність серед прихильників продукції японського виробника. Проте не лише новим флагманом Sony може здивувати.

Техно 24 підготував для вас підбірку найкращих смартфонів Sony останніх років, які, на нашу думку, заслуговують вашої уваги.

Першим смартфоном, про який би хотіли розповісти, стане вже згаданий вище Sony Xperia XZ3.

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Смартфон отримав 6-дюймовий OLED дисплей із роздільною здатністю 2880 х 1440 точок. До слова, Xperia XZ3 став першим пристроєм компанії в якому застосували подібний тип матриці, до того всі смартфони Xperia мали IPS дисплеї.

Окрім, збільшеного екрану, новинка також отримала оновлений дизайн. Схоже, японці не поспішають відмовлятися від рамок, проте в Sony Xperia XZ3 вони значно тонші, ніж в попередніх моделях і екран заокруглений по краях, що також не характерно для виробника. Рамки довелося залишити через вбудовані стереодинаміки, які вже стали звичними у флагманських продуктах Sony.

Як знімає камера Sony Xperia XZ3 – дивіться відео

В іншому ж новинка нагадує свого попередника. Як і в Xperia XZ2 тут одиночний модуль основної камери та фронтальної, процесор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті.

Здавалося б, коли на ринку вже з'явилися смартфони із чотирма камерами, Sony, як і Google продовжує випускати смартфони із одним модулем камери, чи вплине це на якість знімків? Одразу відзначимо, японці мають смартфон із подвійною камерою і про нього ще піде мова в цьому матеріалі. Повернемося до якості фото. Камера видає чіткі і дуже якісні знімки навіть при поганому освітленні. Приклади ви можете побачити нижче.



Смартфон Sony Xperia XZ3 представили наприкінці літа

Відзначимо, що окрім всього цього Xperia XZ3 став першим в світі смартфоном, який працюватиме під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie "з коробки".

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sony Xperia XZ3 Дисплей Тип: OLED

Діагональ: 6 дюймів

Роздільна здатність: 2880 x 1440 пікселів

Тип: OLED Діагональ: 6 дюймів Роздільна здатність: 2880 x 1440 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 19 Мп Motion Eye

​Фронтальна: 13 Мп

Основна: 19 Мп Motion Eye ​Фронтальна: 13 Мп Акумулятор 3 330 мАг

3 330 мАг Операційна системаAndroid 9 Pie

Наразі вартість смартфона Sony Xperia XZ3 становить 25 999 гривень.

Вище ми вже згадали, що японська компанія не лишається осторонь трендів і цього року представила преміум-флагман Xperia XZ2 Premium. Головною "фішкою" смартфона стала подвійна камера, яка видає неймовірної якості знімки. І до того ж виробник заявив, що наразі не планує вбудовувати додатковий модуль в базові моделі серії Xperia XZ, а така особливість залишиться лише у дорожчої Premium серії.

Як сказано у описі ролика, смартфон XZ2 Premium спроектований таким чином, щоб "відображати деталі, що виходять за рамки людського ока".

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Окрім того, Xperia XZ2 Premium має найвищу в світі чутливість ISO, якщо розглядати можливості відеозапису зі смартфона, а саме ISO12800.

Як знімає камера Sony Xperia XZ2 Premium – дивіться відео

Окрім камери, новинка може похизуватися флагманськими характеристиками: процесором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативки, вбудоване сховище на 64 ГБ та наявність слота для двох SIM-карт. Також Xperia XZ2 Premium отримав 5,8-дюймовий LCD дисплей має роздільну здатність 4К HDR ( 2160 x 3840 точок).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sony Xperia XZ2 Premium Дисплей Тип: IPS

Діагональ: 5,8 дюйма

Роздільна здатність: 3840 x 2160 пікселів

Тип: IPS Діагональ: 5,8 дюйма Роздільна здатність: 3840 x 2160 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 19 Мп + 12 Мп

​Фронтальна: 13 Мп

Основна: 19 Мп + 12 Мп ​Фронтальна: 13 Мп Акумулятор 3 540 мАг

3 540 мАг Операційна системаAndroid 8.0 Oreo

Sony Xperia XZ2 Premium недешевий смартфон. В українських магазинах за камерофон хочуть 27 999 гривень.

Sony Xperia XZ Premium

У нашому списку є ще один преміум-смартфон від Sony, який може похизуватися неймовірним дизайном. Одразу відзначимо, це не новий пристрій компанії, його представили ще на виставці MWC 2017, проте і зараз він може похизуватися чудовою продуктивністю та якістю фото.



Дзеркальний дизайн Sony Xperia XZ Premium

Почнемо з найцікавішого – дизайну. Напевно, найпримітнішим є те, що новинка має абсолютно дзеркальний корпус. З одного боку це дуже не практично, адже на поверхні залишаються сліди від пальців, а носити в чохлі таку красу не хотілося б. З іншого боку, хромована поверхня виглядає дійсно неймовірно і ваш смартфон точно виділятиметься на фоні всіх інших.

Щодо технічних характеристик, то Xperia XZ Premium на момент виходу мав найкраще технічне оснащення. Флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 835 забезпечує стабільну роботу пристрою та високу продуктивність в популярних іграх. А 5,5-дюймовий 4К дисплей дасть змогу насолоджуватися улюбленими іграми, фільмами та серіалами.

Огляд Sony Xperia XZ Premium – дивіться відео

Окрім того, Sony Xperia XZ Premium отримав 19-мегапіксельну основну камеру із можливістю надсповільненої відеозйомки з частотою 960 кадрів за секунду. Фронтальна камера смартфона має роздільну здатність 13 Мп.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sony Xperia XZ Premium Дисплей Тип: IPS

Діагональ: 5,46 дюйма

Роздільна здатність: 3840 x 2160 пікселів

Тип: IPS Діагональ: 5,46 дюйма Роздільна здатність: 3840 x 2160 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 835

Qualcomm Snapdragon 835 Відеопроцесор Adreno 540

Adreno 540 Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 19 Мп

​Фронтальна: 13 Мп

Основна: 19 Мп ​Фронтальна: 13 Мп Акумулятор 3 230 мАг

3 230 мАг Операційна системаAndroid 7.1 Nougat

Наразі вартість Xperia XZ Premium встановлена на рівні 9 999 гривень. Проте не у всіх магазинах техніки смартфон ще є в наявності.

Sony Xperia XA2

Далі мова піде про середній сегмент смартфонів компанії Sony. Наразі актуальною є лінійка XA2, тож мова піде саме про цього представника.

Перед нами одна з останніх моделей в старому класичному дизайні від Sony: гострі кути, "прямокутний" корпус, строгий зовнішній вигляд. Смартфон легко впізнати на тлі безликих апаратів від деяких китайських компаній.



Як знімає камера Sony Xperia XA2 при штучному освітленні

Для своєї ціни у XA2 відмінний дисплей: хороший діапазон по яскравості, великі кути огляду, вузькі бічні рамки (в парі з 2.5D склом здається, ніби рамок майже немає), природне перенесення кольорів і прекрасне олеофобне покриття.

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Продуктивності Snapdragon 630 вистачає для роботи з роздільною здатністю FHD, і Xperia XA2 зайвий раз підтверджує ці слова. Тут варто сказати спасибі не тільки чіпсету, але і оптимізації в Android 8.0.



Як знімає камера Sony Xperia XA2 вночі

З денними знімками камера відмінно справляється, втім, як і більшість інших апаратів. При переході на штучне освітлення очікувано падає деталізація. Вночі ж, на жаль, виходять змазані кадри з низькою деталізацією.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sony Xperia XA2 Дисплей Тип: IPS

Діагональ: 5,2 дюйма

Роздільна здатність: 1920 x 1080 пікселів

Тип: IPS Діагональ: 5,2 дюйма Роздільна здатність: 1920 x 1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 630

Qualcomm Snapdragon 630 Відеопроцесор Adreno 508

Adreno 508 Пам'ять Оперативна: 3 ГБ

Вбудована: 32 ГБ

Оперативна: 3 ГБ Вбудована: 32 ГБ Камера Основна: 23 Мп

​Фронтальна: 8 Мп

Основна: 23 Мп ​Фронтальна: 8 Мп Акумулятор 3 300 мАг

3 300 мАг Операційна системаAndroid 8.0 Oreo Так як Sony Xperia XA2 позиціонується як смартфон середнього рівня, то й ціну він має відповідну. Коштує пристрій 7 999 гривень. Огляд Sony Xperia XA2 – дивіться відео

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