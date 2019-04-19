Найпопулярніші консолі світу за всю історію: рейтинг

Портал IGN опублікував рейтинг 15 найпопулярніших консолей у світі за всю історію їхніх продажів. Перше місце експерти віддали PlayStation 2 – загалом було продано 159 мільйонів екземплярів.

Як передає ITC, на другому місці Nintendo: Nintendo DS – 154 мільйони примірників. А третя сходинка за Game Boy з показником 119 мільйонів проданих пристроїв.

Цікаво, що з актуальних консолей в список IGN увійшла тільки PlayStation 4.

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Решта списку найкращих консолей виглядає таким чином:

Nintendo WII PlayStation 4 PlayStation 3 XBOX 360 Game Boy Advance PlayStation Portable Nintendo 3DS NES/FAMION SNES/SUPER FAMION XBOX ONE Nintendo 64

Найпопулярніші консолі світу

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