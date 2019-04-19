Найпопулярніші консолі світу за всю історію: рейтинг
Портал IGN опублікував рейтинг 15 найпопулярніших консолей у світі за всю історію їхніх продажів. Перше місце експерти віддали PlayStation 2 – загалом було продано 159 мільйонів екземплярів.
Як передає ITC, на другому місці Nintendo: Nintendo DS – 154 мільйони примірників. А третя сходинка за Game Boy з показником 119 мільйонів проданих пристроїв.
Цікаво, що з актуальних консолей в список IGN увійшла тільки PlayStation 4.
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Решта списку найкращих консолей виглядає таким чином:
- Nintendo WII
- PlayStation 4
- PlayStation 3
- XBOX 360
- Game Boy Advance
- PlayStation Portable
- Nintendo 3DS
- NES/FAMION
- SNES/SUPER FAMION
- XBOX ONE
- Nintendo 64
Найпопулярніші консолі світу
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