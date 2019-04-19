Найпопулярніші консолі світу за всю історію: рейтинг

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Найпопулярніші консолі світу
Найпопулярніші консолі світу

Портал IGN опублікував рейтинг 15 найпопулярніших консолей у світі за всю історію їхніх продажів. Перше місце експерти віддали PlayStation 2 – загалом було продано 159 мільйонів екземплярів.

Як передає ITC, на другому місці Nintendo: Nintendo DS – 154 мільйони примірників. А третя сходинка за Game Boy з показником 119 мільйонів проданих пристроїв.

Цікаво, що з актуальних консолей в список IGN увійшла тільки PlayStation 4.

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Решта списку найкращих консолей виглядає таким чином:

  1. Nintendo WII
  2. PlayStation 4
  3. PlayStation 3
  4. XBOX 360
  5. Game Boy Advance
  6. PlayStation Portable
  7. Nintendo 3DS
  8. NES/FAMION
  9. SNES/SUPER FAMION
  10. XBOX ONE
  11. Nintendo 64

Найпопулярніші консолі світу

Найпопулярніші консолі світу

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Теги: Новини Техно PlayStation Xbox Техно Ігри
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