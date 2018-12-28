Найяскравіші запуски ракет в 2018 році

Рік, який доходить до кінця, видався багатим на різні відкриття та прориви у космічній галузі. Однак, успіх цих відкриттів часто залежить від вдалих запусків космічних ракет-носіїв.

Техно 24 підготував для вас підбірку найяскравіших запусків ракет, які здійснили в 2018 році.

SpaceX Falcon Heavy

Одним із найбільш яскравих запусків цьогоріч відзначився Ілон Маск із своєю компанією SpaceX. Ракета-носій Falcon Heavy стала однією із найбільших в історії світового космічного ракетобудування. Вона має три перших ступені Falcon 9, які з'єднані разом. Кожен із них обладнаний 9 двигунами – таким чином всього у ракети 27 двигунів і це найбільше в історії космонавтики.

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Falcon Heavy здатна доставляти людей на Місяць чи Марс. SpaceX планувала використовувати цю ракету-носій та космічний корабель Dragon для приватних подорожей людей навколо місячної орбіти вже до кінця 2018 року. Проте капсулу Crew Dragon продовжують тестувати і перших космічних туристів відправлять не раніше другої половини 2019 року.

Запуск Falcon Heavy – дивіться відео

Концепція ракети-носія Falcon Heavy бере початок у середині 2010 років. Саме тоді компанія SpaceX оприлюднила план щодо цієї ракети під час конференції у Вашингтоні, а перший її тестовий політ запланували на 2013 рік.



Запуск ракети-носія Falcon Heavy

Низка факторів відклала перший політ ракети до 2017 року, включаючи дві аномалії з ракетою-носієм Falcon 9, що потребували уваги інженерів для аналізу аварії. Головним чином, саме проблеми із Falcon 9 змусили інженерів SpaceX відкласти перший запуск величезної ракети на багато місяців. Інтеграція і структурні проблеми з компонуванням трьох ракет Falcon 9 в одне ціле, виявилась складнішою задачою, ніж передбачалось.

Ракета-носій Falcon Heavy – дивіться відео

І вже у липні 2017 року Ілон Маск публічно заявив: "сконструювати Falcon Heavy виявилось складніше, ніж ми думали…Насправді, ми були досить наївні щодо цього".

Спочатку повідомлялося, що дату запуску перенесли на січень 2018 року, проте реалії виявилися жорстокішими. І ракета-носій, яку планували вперше запустити в 2013 році, стартувала з космодрому на мисі Канаверал (США) лише 6 лютого 2018 року. До слова, на борту ракети-носія Ілон Маск відправив власний червоний спорткар Tesla Roadster, який прямує на еліптичну геліоцентричну орбіту, яка перетинає орбіту Марса.

Червоний автомобіль для Червоної планети,

– зауважив Ілон Маск.

До слова, за польотом червоного спорткара можна слідкувати в онлайн-режимі.

I’m sure it’s parked around here somewhere …https://t.co/cq4LEhu4qD — Elon Musk (@elonmusk) 18 лютого 2018 р.

Слід відзначити, що дуже емоційно на запуск "космічного монстра" відреагував сам Маск. Він не приховував свого захвату від вдалого запуску ракети. До слова, яскраві емоції засновника SpaceX пізніше користувачі мережі розібрали на меми.

Онлайн-трансляція запуску Falcon Heavy – дивіться відео

Реакція Ілона Маска на запуск Falcon Heavy – дивіться відео

Більше про запуск ракети-носія Falcon Heavy ви можете прочитати у нашому матеріалі.