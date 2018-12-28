Найяскравіші запуски ракет в 2018 році
Рік, який доходить до кінця, видався багатим на різні відкриття та прориви у космічній галузі. Однак, успіх цих відкриттів часто залежить від вдалих запусків космічних ракет-носіїв.
Техно 24 підготував для вас підбірку найяскравіших запусків ракет, які здійснили в 2018 році.
SpaceX Falcon Heavy
Одним із найбільш яскравих запусків цьогоріч відзначився Ілон Маск із своєю компанією SpaceX. Ракета-носій Falcon Heavy стала однією із найбільших в історії світового космічного ракетобудування. Вона має три перших ступені Falcon 9, які з'єднані разом. Кожен із них обладнаний 9 двигунами – таким чином всього у ракети 27 двигунів і це найбільше в історії космонавтики.
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Falcon Heavy здатна доставляти людей на Місяць чи Марс. SpaceX планувала використовувати цю ракету-носій та космічний корабель Dragon для приватних подорожей людей навколо місячної орбіти вже до кінця 2018 року. Проте капсулу Crew Dragon продовжують тестувати і перших космічних туристів відправлять не раніше другої половини 2019 року.
Запуск Falcon Heavy – дивіться відео
Концепція ракети-носія Falcon Heavy бере початок у середині 2010 років. Саме тоді компанія SpaceX оприлюднила план щодо цієї ракети під час конференції у Вашингтоні, а перший її тестовий політ запланували на 2013 рік.
Запуск ракети-носія Falcon Heavy
Низка факторів відклала перший політ ракети до 2017 року, включаючи дві аномалії з ракетою-носієм Falcon 9, що потребували уваги інженерів для аналізу аварії. Головним чином, саме проблеми із Falcon 9 змусили інженерів SpaceX відкласти перший запуск величезної ракети на багато місяців. Інтеграція і структурні проблеми з компонуванням трьох ракет Falcon 9 в одне ціле, виявилась складнішою задачою, ніж передбачалось.
Ракета-носій Falcon Heavy – дивіться відео
І вже у липні 2017 року Ілон Маск публічно заявив: "сконструювати Falcon Heavy виявилось складніше, ніж ми думали…Насправді, ми були досить наївні щодо цього".
Спочатку повідомлялося, що дату запуску перенесли на січень 2018 року, проте реалії виявилися жорстокішими. І ракета-носій, яку планували вперше запустити в 2013 році, стартувала з космодрому на мисі Канаверал (США) лише 6 лютого 2018 року. До слова, на борту ракети-носія Ілон Маск відправив власний червоний спорткар Tesla Roadster, який прямує на еліптичну геліоцентричну орбіту, яка перетинає орбіту Марса.
Червоний автомобіль для Червоної планети,
– зауважив Ілон Маск.
До слова, за польотом червоного спорткара можна слідкувати в онлайн-режимі.
Слід відзначити, що дуже емоційно на запуск "космічного монстра" відреагував сам Маск. Він не приховував свого захвату від вдалого запуску ракети. До слова, яскраві емоції засновника SpaceX пізніше користувачі мережі розібрали на меми.
Онлайн-трансляція запуску Falcon Heavy – дивіться відео
Реакція Ілона Маска на запуск Falcon Heavy – дивіться відео
Більше про запуск ракети-носія Falcon Heavy ви можете прочитати у нашому матеріалі.
SpaceX Falcon 9
Окрім запуску однієї з найбільших ракет-носіїв компанія SpaceX встановила й інший неймовірний рекорд: ракету Falcon 9 вже тричі запускали в космос і востаннє вона відправила на орбіту 64 спутники.
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Falcon 9 почала свій шлях в 2010 році. Свою назву вона отримала через кількість рідинних двигунів Merlin, встановлених на першому ступені ракети, яких в неї відповідно 9. За історію свого існування Falcon 9 пережила дві серйозних модифікації і в 2018 році в космічний простір запускали Falcon 9 Block 5 – версію, яка отримала чимало поліпшень у порівнянні із своїми попередниками.
Третій успішний запуск ракети Falcon 9
На початку грудня 2018 року ракета Falcon 9 здійснила свій третій успішний та рекордний запуск 64 малих супутників загальною масою близько 4000 кілограм (включаючи 1332-кілограмовий диспенсер) від 34 різних організацій з 17 країн, організований компанією-агрегатором космічних запусків Spaceflight Industries. Всі супутники успішно виведені на сонячно-синхронні полярні орбіти на висоті приблизно 575 кілометрів над Землею.
Ракета Falcon 9
Перший ступінь ракети-носія для цього запуску використовувалася вже в третій раз, перші два польоти ступінь зробив 11 травня (запуск супутника Bangabandhu-1) і 7 серпня 2018 года (запуск супутника Merah Putih).
Запуск ракети Falcon 9 – дивіться відео
Маса корисного навантаження дала змогу виконати повернення ступеня на майданчик посадкового зони 4, однак посадка була перенесена на морську платформу через обмеження, пов'язані з майбутнім запуском ракети-носія Delta IV Heavy, який відбудеться з розташованого поруч стартового майданчика SLC-6. Ступінь успішно приземлилася на плавучу платформу Just Read The Instructions, що за 50 кілометрів від берега. Стулки обтічника м'яко сіли на воду і глава SpaceX Ілон Маск заявив про намір їх повторного використання.
Ariane 5
Проте не лише компанія Маска в 2018 році відзначилася неймовірними запусками. Європейське космічне агентство відправило до Меркурія апарати BepiColombo на рекеті Ariane 5.
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Ariane 5 – це одноразова тяжка космічна ракета, призначена для виведення корисного навантаження на низьку опорну орбіту або геоперехідну орбіту. За розмірами та особливостями її часто порівнюють із вже згаданою Falcon 9 та російською ракетою-носієм "Протон-М".
Запуск ракети Ariane 5
Розробка Ariane 5 зайняла 10 років та коштувала ЄКА 7 мільярдів доларів. Вона призначалася для заміни ракети-носія Ariane 4. Спочатку існували плани її використання для запусків пілотованого корабля Гермес, однак цей проект було скасовано і зараз Ariane 5 застосовується тільки в непілотованому варіанті.
Використання різних варіантів контейнерів корисного навантаження дозволяє одночасний запуск двох-трьох супутників і розміщення до восьми мікросупутників. Ракета-носій використовується для постачання Міжнародної космічної станції (МКС) за допомогою вантажних кораблів.
Зпуск ракети Ariane 5 – дивіться відео
Союз-ФГ
І від шалених успіхів та рекордів в ракетобудівний галузі перейдемо до фіаско. У 2018 році "особливим" запуском відзначився Роскосмос, який не зміг із першого разу запустити ракету-носій "Союз-ФГ". 11 жовтня, 11:40 за Києвом, із космодрому Байконур (Казахстан) стартувала ракета-носій "Союз-ФГ", яка мала доправити екіпаж та вантаж на Міжнародну космічну станцію. Однак, вже за кілька хвилин після запуску на ракеті відключились двигуни.
Через 119 секунд після запуску у ракеті аварійно відключились двигуни другого ступеня. Корабель навіть не встиг покинути межі атмосфери. Після цього спрацював аварійний маяк, корабель розділився на відсіки і випустив парашут. Екіпажу вдалось евакуюватись.
Аварія ракети "Союз-ФГ" – дивіться відео
За даними джерел російських ЗМІ, аварія з ракетою-носієм "Союз" могла трапитись через погане кріплення блоків. Так, один з блоків другого ступеня міг зачепити центральний блок під час віддалення.
Можливо, через погане кріплення при віддаленні блоків другого ступеня один з них міг зачепити центральний блок, що й викликало аварію,
– повідомило джерело.
У цьому випадку блок просто втратив орієнтацію, далі спрацювало аварійне вимикання двигунів другого ступеня. Після цього корабель відділився і спрацював аварійний парашут. Також джерело запевнило, що при підготовці запуску кораблів "Союз" контрольні наземні системи працювали правильно.
Успішний другий запуск ракети "Союз-ФГ" – дивіться відео
Проте "аварійну" ракету все ж запустили із другої спроби. "Союз" відправився до МКС із космодрому Байконур 16 листопада і цього разу без проблем. Команду астронавтів успішно доставили на орбіту, а разом з ними і вантажний космічний корабель "Прогрес МС-10".
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