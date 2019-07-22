Несподівана заява вчених: під час колонізації Марса допоможе вино

Компоненти червоного вина можуть допомогти під час колонізації Марса. До цього рішення дійшли вчені з NASA . Вони стверджують, що корисні властивості ресвератола допоможуть зберегти м'язи астронавтів в тонусі і не втратити форму.

Як пише Naked science, рід час польоту на Марс астронавти проведуть дуже багато часу в умовах дуже низької гравітації.

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На самій Червоній планеті становитиме всього 40% від земної. Тож м'язи колонізаторів не будуть відчувати такої ж напруги як на Землі, і в результаті ослабнуть. Це негативно позначиться на витривалості астронавтів.

Деталі дослідження. Під час дослідження вчені встановили, що ресвератол, який міститься в шкірці деяких ягід, у тому числі, винограду. Ця речовина позитивно впливає на роботу організму. Особливо багатим на ресвератрол є червоне вино.

Вчені вже провели досліди на мишах. Результати гризунів, які отримували ресвератрол, виявилися кращими: їхні м'язи залишалися в тонусі, захоплення було таким же, як і в умовах Землі, при цьому вага гризунів не збільшувався.

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