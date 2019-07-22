Несподівана заява вчених: під час колонізації Марса допоможе вино

1024 Читать новость на русском
Під час колонізації Марса допоможе вино
Під час колонізації Марса допоможе вино

Компоненти червоного вина можуть допомогти під час колонізації Марса. До цього рішення дійшли вчені з NASA . Вони стверджують, що корисні властивості ресвератола допоможуть зберегти м'язи астронавтів в тонусі і не втратити форму.

Як пише Naked science, рід час польоту на Марс астронавти проведуть дуже багато часу в умовах дуже низької гравітації.

Читайте також: В NASA знайшли цікавий спосіб зміни клімату на Марсі

На самій Червоній планеті становитиме всього 40% від земної. Тож м'язи колонізаторів не будуть відчувати такої ж напруги як на Землі, і в результаті ослабнуть. Це негативно позначиться на витривалості астронавтів.

Деталі дослідження. Під час дослідження вчені встановили, що ресвератол, який міститься в шкірці деяких ягід, у тому числі, винограду. Ця речовина позитивно впливає на роботу організму. Особливо багатим на ресвератрол є червоне вино.

Вчені вже провели досліди на мишах. Результати гризунів, які отримували ресвератрол, виявилися кращими: їхні м'язи залишалися в тонусі, захоплення було таким же, як і в умовах Землі, при цьому вага гризунів не збільшувався.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня
9539
Теги: Техно Космос Новини Техно Марс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
21 липня 22:06 Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
Михайло Года 1169
50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць
21 липня 13:10 50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць
Михайло Года 2147
Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
20 липня 22:09 Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
Анастасія Кушпіт 4168
Хто такий Базз Олдрін: історія астронавта, який здійснив першу пілотовану посадку на Місяць
20 липня 16:03 Хто такий Базз Олдрін: історія астронавта, який здійснив першу пілотовану посадку на Місяць
Михайло Года 681
До річниці Apollo 11: підбірка найкращих фільмів про місію
20 липня 08:00 До річниці Apollo 11: підбірка найкращих фільмів про місію
Анастасія Кушпіт 771
Новини
Більше новин
Залиште відгук