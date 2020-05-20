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Неймовірний телевізор від Xiaomi: 8K-дисплей та підтримка 5G

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Телевізор Smart Screen 21Face виглядає революційно
Телевізор Smart Screen 21Face виглядає революційно / gizchina.it

Компанія Xiaomi спільно з партнерським брендом Yunmi випустила дуже потужну модель телевізора. Це пристрій Smart Screen 21Face, що отримав 8K-дисплей з частотою оновлення 120 Гц та підтримку мережі 5G.

Як передає Gizmochina, Smart Screen 21Face підтримує технологію соматосенсорного управління, тобто для виконання команд користувачеві не потрібне пульт.

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Характеристики

Yunmi 21Face оснащений 75-дюймовим дисплеєм. Він підтримує охоплення 143% колірної гами BT709 і підтримку профілів 3D LUT. Пристрій отримав камеру на базі штучного інтелекту, а також два 3D-сенсори і датчик відстані. Це потрібно для відеозв'язку.

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Телевізор Smart Screen 21Face / gizmochina

Новинка працює на базі чотириядерного процесора у парі з 8,5 ГБ оперативної пам'яті. Вбудованого сховища тут передбачено 128 ГБ. Новинка підтримує голосове управління.

Старт продажу

Smart Screen 21Face можна придбати у двох варіантах розміру – 55 і 65 дюймів. В Китаї продаж новинки стартує 18 червня.

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Ціна Yunmi Smart Screen 21Face поки не оголошена. Невідомо також чи вийде новинка на міжнародний ринок.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Побутова техніка
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