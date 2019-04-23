NFC не потрібен: Приватбанк запустив нову функцію для розрахунку смартфонами

Приватбанк запустив нову функцію, яка дає змогу виконувати оплату за QR-кодом у POS-терміналах. Тобто можна розраховуватись смартфоном, який не має модуля NFC.

Про це повідомила представниця прес-служби Приватбанку Інна Музичук.

"Якщо ви досі не могли платити смартфоном, бо він у вас без, то ми все одно притягнемо вас у технологічне майбутнє. Отже, ми про вас подбали і встановили QR-коди на екрани POS-терміналів, ні в чому себе тепер не обмежуйте", – написала Музичук.

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Як виконати оплату. Користувачеві потрібно відскакувати смартфоном QR-код на екрані POS-терміналу Приватбанку та підтвердили оплату. Код на терміналі з’явиться після введення касиром суми оплати. Аби виконати оплату, потрібно попередн6ьо завантажити додаток Privat24.

Як підрахували у Приватбанку, у 2019 році обсяг безготівкових оплат в банку виріс на 40,5% порівняно з аналогічним періодом 2018 року. До кінця року банк планує збільшити мережу торгових терміналів до 190 тисяч.

Що не так з NFC? Оплата за допомогою модуля NFC доволі надійна. Але проблема у тому, бо такий датчик маю здебільшого флагманські смартфони. А от для дешевих китайських брендів наявність модуля – рідкість. Тож цією послугою до тепер могли скористатись далеко не усі українці.

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