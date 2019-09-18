Ніякої таємниці: непредставлений Google Pixel 4 показали на Таймс-Сквер

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Google Pixel 4 показали на Таймс-Сквер
Google Pixel 4 показали на Таймс-Сквер / techradar.com

На головні й площі Нью-Йорка – Таймс-Сквер – з’явився величезний банер із майбутньою новинкою – смартфоном Google Pixel 4 у помаранчевому кольорі (Coral). Таймс-Сквер – відома великою кількістю дуже дорогої зовнішньої реклами.

Як передає TechRadar, на плакаті додано напис "Hey Google, set a reminder for October 15" (Привіт Google, постав нагадування на 15 жовтня).

Цей слоган натякає, що презентація Made by Google відбудеться 15 жовтня, де повинні представити нові смартфони.

Дивіться також:  Відео дня: смартфоном Google Pixel 4 керують за допомогою жестів

Що ще відомо? Про майбутню новинку від Google чутки не стихають вже понад пів року. За чутками, Pixel 4 отримає підтримку двох SIM-карт. Також в мережі неодноразово з’являлись фото Google Pixel 4, який отримав квадратний модуль камери.

Google Pixel 4 показали на Таймс-Сквер

Презентація відбудеться 15 жовтня

Також в мережі з’явились дані про діагональ Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – їхні розміри складуть 5,7 і 6,3 дюйма. Ємність акумулятора — 2800 і 3700 мАг в меншому і більшому за розміром смартфоні відповідно.

Нове покоління смартфона Google Pixel мають представити вже восени. За чутками, новинка отримає унікальну функцію – управління жестами. Як працює нова функція показали на відео.

Google Pixel 4

Ранній витік Google Pixel 4

Крім того, за чутками новинка отримає цікаву фішку – систему, що допоможе керувати смартфоном за допомогою жестів. Це технологія Motion Sense, що працює за принципом Face ID. Розробники обіцяють, що вона вчитись, щоб в майбутньому обирати "все більше призначених для користувача жестів, щоб розширювати свій словник".

Про ціну поки нічого не відомо. більше дізнаємось 15 жовтня. 

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Теги: Новини Техно Техно Google Pixel Google Смартфони
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