Нова Пошта запускає послугу авіадоставки: ціни
Корпорація Нова Пошта запровадила нову послугу авіадоставки. Ця послуга доступна для відправок між західними і східними містами України.
У прессужбі компанії також назвали розцінки для нової послуги.
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- Зокрема, вартість доставки стартує від 70 гривень за посилку до пів кілограма;
- За відправлення продукції до 1 кг доведеться заплатити 75 гривень;
- Послуга за відправу продукції до 2 кг – 110 гривень;
- До 5 кг – 200 гривень;
- До 10 кг – 355 гривень;
- До 20 кг – 665 гривень;
- А за доставку товару вагою до 30 кг потрібно заплатити до 975 гривень.
Куди відправлятимуть авіапосилки? Товар таким методом можна відправляти до таких міст:
- Львів,
- Мостиська,
- Новояворівськ,
- Самбір,
- Стрий,
- Червоноград,
- Дніпро,
- Запоріжжя,
- Кременчук,
- Кривий Ріг,
- Кропивницький,
- Маріуполь,
- Миколаїв,
- Полтава,
- Сєвєродонецьк,
- Слов'янськ,
- Суми,
- Харків,
- Херсон.
А також у зворотньому напрямку.
Наразі послуга перебуває на стадії тестування. Її розпочали наприкінці вересня. Тоді запустили перший напрямок Київ-Львів. Коли послуга запрацює повноцінно — поки не повідомляють.
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