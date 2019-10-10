Нова Пошта запускає послугу авіадоставки: ціни

Корпорація Нова Пошта запровадила нову послугу авіадоставки. Ця послуга доступна для відправок між західними і східними містами України.

У прессужбі компанії також назвали розцінки для нової послуги.

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Зокрема, вартість доставки стартує від 70 гривень за посилку до пів кілограма; За відправлення продукції до 1 кг доведеться заплатити 75 гривень; Послуга за відправу продукції до 2 кг – 110 гривень; До 5 кг – 200 гривень; До 10 кг – 355 гривень; До 20 кг – 665 гривень; А за доставку товару вагою до 30 кг потрібно заплатити до 975 гривень.

Куди відправлятимуть авіапосилки? Товар таким методом можна відправляти до таких міст:

Львів, Мостиська, Новояворівськ, Самбір, Стрий, Червоноград, Дніпро, Запоріжжя, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Маріуполь, Миколаїв, Полтава, Сєвєродонецьк, Слов'янськ, Суми, Харків, Херсон.

А також у зворотньому напрямку.

Наразі послуга перебуває на стадії тестування. Її розпочали наприкінці вересня. Тоді запустили перший напрямок Київ-Львів. Коли послуга запрацює повноцінно — поки не повідомляють.

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