Нова Пошта запускає послугу авіадоставки: ціни

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Нова Пошта запускає нову послугу
Нова Пошта запускає нову послугу / texty.org.ua

Корпорація Нова Пошта запровадила нову послугу авіадоставки. Ця послуга доступна для відправок між західними і східними містами України.

У прессужбі компанії також назвали розцінки для нової послуги.

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  1. Зокрема, вартість доставки стартує від 70 гривень за посилку до пів кілограма;
  2. За відправлення продукції до 1 кг доведеться заплатити 75 гривень;
  3. Послуга за відправу продукції до 2 кг – 110 гривень;
  4. До 5 кг – 200 гривень;
  5. До 10 кг – 355 гривень;
  6. До 20 кг – 665 гривень;
  7. А за доставку товару вагою до 30 кг потрібно заплатити до 975 гривень.

Куди відправлятимуть авіапосилки? Товар таким методом можна відправляти до таких міст: 

  1. Львів,
  2. Мостиська,
  3. Новояворівськ,
  4. Самбір, 
  5. Стрий,
  6. Червоноград,
  7. Дніпро,
  8. Запоріжжя,
  9. Кременчук,
  10. Кривий Ріг,
  11. Кропивницький,
  12. Маріуполь,
  13. Миколаїв,
  14. Полтава,
  15. Сєвєродонецьк,
  16. Слов'янськ,
  17. Суми,
  18. Харків,
  19. Херсон.

А також у зворотньому напрямку.

Наразі послуга перебуває на стадії тестування. Її розпочали наприкінці вересня. Тоді запустили перший напрямок Київ-Львів. Коли послуга запрацює повноцінно — поки не повідомляють.

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Теги: Новини Техно Техно Нова пошта IT-бізнес
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