Посилки з AliExpress можуть надходити із затримкою: у чому річ

Коронавірус продовжує впливати не лише на здоров’я людей, але й на бізнес. Китайський віртуальний торговий майданчик AliExpress попередив, що може затримувати посилки через епідемію коронавірусу.

Як пояснили AliExpress, логістика замовлень може відбуватись трохи довше, однак запевняють, що усі користувачі отримають свої замовлення.

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"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб доставити ваші посилки, але можуть виникнути певні затримки через коронавірус. Деякі доставки та логістика потребують довшого терміну очікування для обробки замовлень", – кажуть в майданчику.

Чи існує загроза

В AliExpress вкотре нагадали, що їхні посилки є абсолютно безпечними. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, посилки з Китаю є абсолютно безпечним, адже вірус COVID-2019 живе на поверхнях кілька годин.

Також AliExpress опублікували відео, де показали, що їхні співробітники складів працюють в захисних масках. Самі посилки проходять дезінфекцію.

Ситуація з коронавірусом

Станом на 5 березня у світі захворіли коронавірусом понад 95 тисяч. Вірус забрав життя понад 3 200 людей. При цьому понад 50 тисяч людей вже успішно вилікувались.

Окрім Китаю, зараження вірусом зафіксовано у 73 країнах. В Україні наразі підтвердили лише один випадок зараження – його стан стабільний.

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