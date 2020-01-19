Представлено найбільший серійний дирижабль у світі

Британський виробник Hybrid Air Vehicles вже 15 років працює над створенням найбільшого дирижабля на планеті. Після провалу 2012 року, коли апарат впав та розбився, здавалося, що проєкт закритий. Однак англійці заявили, що нова комерційна версія повітряного судна вже готується до перших льотних випробувань.

Особливості дирижабля

Цікаво: Аеротаксі Lilium Jet невдовзі здійснить перший маршрутний рейс

Airlander 10 отримає дійсно велетенські характеристики: 92 метра в довжину, до десяти тонн вантажопідйомності, а також двигун на 500 кВтг. Інженери заявили, що серійна версія літального апарату готова до тестових польотів, які відбудуться пізніше в 2020 році. При цьому за ті шість спроб, що були зроблені раніше, кілька закінчилися аваріями, одна з яких майже повністю зруйнувала судно.



Аварія дирижабля Hybrid Air Vehicles

Оновлена ​​версія Airlander 10 має гондолу довжиною 46 метрів, а також новий паливний бак, який встановлять в корпусі апарату. Hybrid Air Vehicles робить ставку на екологічний туризм, оскільки судно не виробляє шкідливих викидів, працюючи від електричного мотора. Крім того, гелій в балонах забезпечує до 40% загальної підйомної сили. Як повідомляється, в планах у британської компанії – почати продажі дирижабля першим клієнтам у 2024 році.



Нові випробування пройдуть у 2020 році

До слова, нещодавно інша організація з Англії VariaLift Airships запропонувала використовувати суцільнометалеві дирижаблі, як вірогіднішу альтернативу літакам.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно