Пристрасті загострюються: у США планують заборонити 3G- та 4G-обладнання Huawei

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У США планують заборонити 3G- та 4G-обладнання Huawei
У США планують заборонити 3G- та 4G-обладнання Huawei / Strana.IN.UA

Стосунки між США та Китаєм стають ще гарячішими. Окрім блокування телекомунікаційного обладнання китайських вендорів Huawei та ZTE для мереж п'ятого покоління, уряд США планує заборонити й 3G- та 4G-обладнання Huawei на території країни.

Що сталося? Як повідомляє Gizchina, влада США розглядає можливість повного виключення продуктів китайського виробництва з майбутньої телекомунікаційної мережі п'ятого покоління.

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За попередніми оцінками, ця затія може обійтися в 1 мільярд доларів. Головне, що це "очищення" стосується не тільки продукції Huawei і ZTE, але і європейських постачальників, чиє обладнання виробляється в Китаї.

Хто постраждає від такого рішення? Через це в зоні ризику перебувають також Nokia та Ericsson. Не виключається можливість заборони ввезення в США смартфонів Apple, зібраних в Китаї.

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Чим замінять "потенційно небезпечне" обладнання? У мережі також з'явилася інформація, що уряд США просить місцевих постачальників телекомунікаційного обладнання розробити апаратне і програмне забезпечення для американського ринку. Йдеться про стільникову електроніку, маршрутизатори, комутатори та інші мережеві продукти.

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У звіті також йдеться, що план все ще знаходиться на неофіційній стадії, і список пропонованих правил і положень буде представлений до закінчення 150-денного терміну, але це рішення може зайняти кілька років.

Що відомо про конфлікт США та Китаю? 7 травня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону використання обладнання Huawei на території країни. Компанію запідозрили в шпигунстві та зборі конфіденційної інформації за допомогою того ж таки обладнання.

Пізніше звичайний скандал із китайським вендором та урядом іншої країни переріс у справжню торгову війну. Китайські користувачі почали бойкотувати продукцію американської компанії Apple, а купертінівці в свою чергу планують перенести складальні лінії iPhone за межі Китаю. 

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Теги: Техно Новини Техно Новини США IT-бізнес Huawei Скандал з Huawei Китай
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