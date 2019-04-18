Прорив NASA – у космосі знайшли першу молекулу

Іон гідриду гелію залишається однією з найпоширеніших молекул на Землі, але до сьогодні не вдавалося знайти його поза нашою планетою.

Вчені з аерообсерваторіі SOFIA виявили першу молекулу, яка утворилася у Всесвіті "незабаром" після Великого вибуху – іон гідриду гелію (HeH +). Спектри цієї хімічної сполуки знайдені в планетарної туманності в сузір'ї Лебедя, пише прес-служба Аерокосмічного управління США.

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Як вчені розпочинали це дослідження

Більш 13-ти мільядрів років тому Всесвіт була чимось на зразок гарячого супу з найпростіших одноатомних елементів. Освіта перших молекул, з теорії Великого вибуху, відбулося приблизно через 100 тисяч років після точки відліку.

В цей час температура Всесвіту вже впала до 4000 градусів за Кельвіном: з'явилися атоми водню, гелію і літію. Потім гелій об'єднався з присутніх іонізованним воднем (H +) – утворилися перші молекули іонізованого гідриду гелію.

До появи зірок з цього моменту залишалося не менше 100 мільйонів років. Кожна молекула випускає випромінювання з характерною частотою – це щось на зразок "відбитку пальця", за яким її можна ідентифікувати.

Дивіться відео знахідки NASA:

Ця туманність – залишки зірки, і в 2018-му там вперше за всю історію спостережень знайшли сліди телуру.

Практично всі моделі астрофізиків передбачали наявність HeH + як в газоподібних туманностях, "колисках зірок", так і в планетарних туманностях, що залишилися після вибухів наднових. Але до сих пір вчені не могли знайти доказ цим припущенням.

Це відкриття підтверджує ключову частину нашого базового розуміння ранніх етапів утворення Всесвіту і того, як за мільярди років в ній утворилися складні хімічні сполуки,

– радіють в NASA.

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