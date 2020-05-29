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Роботи-офіціанти: у Нідерландах придумали, як вберегти клієнтів ресторану від COVID-19

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Роботи-офіціанти у Нідерландах
Роботи-офіціанти у Нідерландах / АР

У ресторані китайської кухні, який розташований у Нідерландах, придумали незвичний метод обслуговування клієнтів – у ресторані працюватимуть спеціальні роботи замість справжніх офіціантів. Все для того, аби зменшити ймовірність зараження на COVID-19.

Про це повідомили у виданні AP та пояснили, що також це допоможе людям, які не хочуть контактувати з іншими, зберігати спокій під час відпочинку у закладі.

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► Як виникла ідея про роботів-офіціантів

Власник ресторану Шаосун Ху ще восени 2019 року побачив роботизованих офіціантів в Китаї. Він був впевнений, що хоче для свого ресторану таких самих роботів, однак і гадки не мав, що згодом це стане як ніколи актуально.

Коли спалахнула пандемія COVID-19, Шаосун Ху вирішив, що саме час втілити задум в реальність. Вони замовили незвичних "працівників". Дочка Ху, Лія, яка також працює в ресторані, розповіла, що роботів доставили раніше, ніж очікувалось. Ресторани Нідерладів через карантинні обмеження будуть зачинені до 1 червня. Тож випробувати інновацію відвідувачі зможуть лише після чергового послаблення карантину.

роботи офіціанти
Роботи-офіціанти / Фото АР

► Вигляд і функції роботів

"Привіт і ласкаво просимо", – так вітаються роботи голосом, який напередодні записують і запрограмовують. Обов'язки роботів:

  • зустріч клієнта;
  • подача напоїв та страв;
  • повернення використаних келихів та посуду.

Також дуже важливим є те, що роботи дотримуються правил соціальної дистанції. "Ми будемо використовувати їх, щоб бути впевненими, що в ресторані дотримуються дистанції у 1,5 метра, які нам так потрібні під час коронавірусної кризи", – сказала Лі Ху.

Власники ресторану переконували, що роботи допомагають їм звільнитись від певної роботи. "Ми часто зайняті, чистимо столи, а роботи дають нам додаткові руки", – сказала дочка Ху.


Робот-офіціант і Лі Ху / Фото АР

Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Китай Коронавірус COVID-19 Бізнес Нідерланди Техно Штучний інтелект
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