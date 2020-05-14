В Epic Games Store роздаватимуть безкоштовну гру GTA V

У магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store відбуватиметься роздача нової безкоштовної гри Grand Theft Auto V Premium Online Edition. Також користувачам обіцяють чимало бонусів для GTA Online.

Як пише видання gamepressure.com, їхнє джерело повідомило, що Epic Games Store запропонує повну версію Grand Theft Auto 5.

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Загалом, Epic Games Store регулярно пропонує безкоштовні повні версії ігор. При цьому безкоштовне видання GTA V вийде у версії Premium Edition. Окрім самої гри та доступу до GTA Online, геймерам запропонують ще багато додаткового контенту.

Коли почнеться роздача

The Grand Autoft Auto V на EGS можна буде безкоштовно отримати вже 14 травня. Старт о 18:00 за київським часом. Гра буде доступна до 21 травня.

Що відомо про GTA V

Це пригодницька відеогра, яку випустила компанія Rockstar Games. Гру можна проходити від третьої, або першої особи. Гравці керують трьома головними героями протягом однокористувацької гри та перемикаються між ними, як під час місій, так і поза ними.

Гра GTA V: відеотрейлер

Лише з травня 2019 року по лютий 2020 року продали 10 мільйонів примірників GTA V. Загалом гру купили 120 мільйонів разів по всьому світу. Минулого тижня (4 – 10 травня) GTA V стала другою за популярністю грою на британському ринку.

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