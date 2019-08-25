Розробили роботизовані шорти, що полегшують біг

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Розробили роботизовані шорти
Розробили роботизовані шорти / theverge.com

Дослідники Гарвардського університету розробили шорти, що мають полегшувати біг і ходьбу. Адже ноги працюють по-різному в залежності від того, бігає людина або ходить. При цьому нова розробка є універсальною.

Як пише видання The Verge, нові роботизовані шорти вміють перемикатися між режимами ходьби та бігу.

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Деталі. Шорти складаються із екзоскелету та мотору. Вони важать менше 5 кілограм. Двигун розташований в нижній частині спини і "підключається" до стегон користувача. Ця система здатна допомогти м’язам ніг під час довгої ходьби чи бігу.

Працюють шорти на спеціальному акумуляторі, який кріпиться на талії. Його вистачає на 8 кілометрів пробігу. Зараз у розробці друге покоління екзошортів, які важитимуть на 40% менше.

Кого зацікавить. Система має допомогти всім хто багато ходить пішки чи бігає: рятувальникам, військовим, а також любителям пішохідного туризму. Ціну поки не називають.

Як працюють роботизовані шорти: відео

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Теги: Новини Техно Новини Здоров'я Техно Ґаджети
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