Як зекономити на митті посуду

Найцінніший ресурс планети – вода, якої щороку на Землі стає все менше. Тож її економія – чи не найважливіша річ у світі. Та мало хто задумується над тим, що мити посуд руками в рази затратніше, ніж у посудомийній машині.

Економно та відповідально

Виробники техніки, які усвідомлюють глобальні проблеми довкілля, постійно працюють над вдосконаленням технологій, які не лише заощадять ваш час, а й природні ресурси планети та людську працю.

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І серед найкращих компаній у цьому плані завжди був Siemens. На один цикл миття посудомийкам німецького виробника достатньо лише 7,5 літра води. Такого відмінного результату досягнуто завдяки інноваційній системі сенсорного контролю, яка береже кожну краплю води.

"Розумні" технології

Посудомийки Siemens – це не лише економне використання води. "Розумні" технології iSensoric подбають про все самі, адже вони автоматично керують процесом миття.

Новітня технологія аналізує ступінь забрудненості посуду, визначає, скільки води необхідно на миття, підбирає необхідну температуру та ставить потрібну тривалість миття.

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А революційна система Zeolith-Drying сушить посуд швидко і з мінімальними енерговитратами. Завдяки натуральному мінералу цеоліту, який здатний вбирати вологу з повітря, перетворюючи її на тепло, система Zeolith-Drying гарантує швидке сушіння посуду і дозволяє суттєво заощаджувати електроенергію.

Зручно та практично

Ергономічна система VarioFlex Pro, яка складається з трьох коробів, допоможе зробити використання посудомийки ще зручнішим. Завдяки спеціальним фіксаторам бокові елементи третього короба можна опустити донизу, таким чином вдасться звільнити місце для громіздкого кухонного начиння.

Адже складані елементи усіх трьох коробів для зручнішого користування позначені синім маркером. Таким чином, оптимізація внутрішнього простору посудомийки допоможе швидко завантажити і розвантажити апарат. Функція intensiveZone дозволяє одночасно мити брудні сковорідки та делікатні келихи.

Унікальній технології під силу усе, навіть дуже забруднений посуд. Попри це, перебіг миття у верхньому коробі залишається незмінним. А система dosageAssist гарантує оптимальне миття посуду, адже максимально ефективно використовує засіб для миття, який розчиняється під дією спрямованих струменів води.

Індивідуальна складова

Посудомийні машини SIEMENS – це не лише практичність та зручність у використанні. Уся інформація про активні програми висвітлюється на TFT-дисплеї. Тож можна легко обирати індивідуальні налаштування, які одразу будуть зображені на екрані.

Ще одна зручна деталь посудомийки – функція infoLight, яка впродовж усього періоду миття посуду проектує на підлогу синю точку, що зручно, аби простежити – чи завершила посудомийка обрану програму.

Піклування про здоров'я

Унікальна система HygienePlus при ополіскуванні посуду протягом 10 хвилин при 70 градусах води видаляє до 99,99% бактерій та мікробів. Особливо така система сподобається батькам немовлят, яким часто доводиться мити дитячі пляшечки.

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Окрім того, посудомийки Siemens не створюють у домі шуму. Адже найтихіші машини преміум-класу працюють із рівнем шуму лише 38 дБ – це тихіше, ніж під час приготування страви на плиті.

Хоч камери усіх посудомийок Siemens виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, що має спеціальне захисне покриття, офіційний імпортер ще й надає на прилади гарантію терміном аж на 10 років – на захист від наскрізної корозії. Максимально надійно, блискуче чисто, зрозуміло та надзвичайно ефективно – переваги інноваційних технологій побутової техніки Siemens, які вас приємно здивують.