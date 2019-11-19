5 вещей, которые изменятся в ближайшем будущем

Мы уже можем заметить, насколько быстро меняется наш мир. Технологии все большее влияют на нашу жизнь. Но впереди у нас еще более кардинальные изменения.

Эксперт по кибербезопасности в компании Dell Бернхард Отупал рассказал Техно 24 о 5 существенных изменениях, которые произойдут уже скоро.

К теме: Беспилотные такси будут возить пассажиров в США: впечатляющее видео

► Транспорт



Как считает эксперт, будущее за беспилотным транспортом. Примеры тестирования такого транспорта имеем уже сегодня. Беспилотники Tesla уже ездят по улицам США. В Лионе (Франция) начинают внедрять экспериментальные маршруты. Эта система работает как Uber, но ее машины ездят без водителей.

"Думаю, через 20 лет мы уже будем пользоваться летательными машинами. Несколько недель назад в Штутгарте (Германия) уже испытали первое летательное такси", - добавил Отупал.

► Образование



В ближайшем будущем кардинально изменится система образования. Детей уже не будут учить христианской этике, зато будут основы этики. А вот такие предметы как математика и физика — исчезнут, для этих функций у нас будут компьютеры.

► Профессии



В будущем изменятся многие профессии. Конечно, многие рутинные функции будут выполнять работы. Но людям паниковать не стоит. Все, что касается мышления, творчества, креатива – этим будут заниматься люди.

► Деньги



Как говорит Бернхард Отупал, вскоре физические деньги совсем исчезнут. Их заменят цифровые. Люди будут рассчитываться с помощью интернета, гаджетов или кредитной карты.

Полное интервью с Бернхардом Отупалом читайте по ссылке

► Языки



Через 20 лет, предполагает эксперт, мы создадим универсальную язык. Уже сейчас дети пользуются набором универсальных слов, которые используют для твитов и других сообщений в соцсетях. Это же касается эмодзи и смайлов

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно