5 вещей, которые изменятся в ближайшем будущем

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Какое будущее нас ждет / tehnot.com

Мы уже можем заметить, насколько быстро меняется наш мир. Технологии все большее влияют на нашу жизнь. Но впереди у нас еще более кардинальные изменения.

Эксперт по кибербезопасности в компании Dell Бернхард Отупал рассказал Техно 24 о 5 существенных изменениях, которые произойдут уже скоро.

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   ► Транспорт

Как считает эксперт, будущее за беспилотным транспортом. Примеры тестирования такого транспорта имеем уже сегодня. Беспилотники Tesla уже ездят по улицам США. В Лионе (Франция) начинают внедрять экспериментальные маршруты. Эта система работает как Uber, но ее машины ездят без водителей.

"Думаю, через 20 лет мы уже будем пользоваться летательными машинами. Несколько недель назад в Штутгарте (Германия) уже испытали первое летательное такси", - добавил Отупал.

    ► Образование

В ближайшем будущем кардинально изменится система образования. Детей уже не будут учить христианской этике, зато будут основы этики. А вот такие предметы как математика и физика — исчезнут, для этих функций у нас будут компьютеры.

   ► Профессии

В будущем изменятся многие профессии. Конечно, многие рутинные функции будут выполнять работы. Но людям паниковать не стоит. Все, что касается мышления, творчества, креатива – этим будут заниматься люди.

via GIPHY

  ► Деньги

Как говорит Бернхард Отупал, вскоре физические деньги совсем исчезнут. Их заменят цифровые. Люди будут рассчитываться с помощью интернета, гаджетов или кредитной карты.

Полное интервью с Бернхардом Отупалом читайте по ссылке

  ► Языки

Через 20 лет, предполагает эксперт, мы создадим универсальную язык. Уже сейчас дети пользуются набором универсальных слов, которые используют для твитов и других сообщений в соцсетях. Это же касается эмодзи и смайлов

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Dell робототехника Искусственный интеллект
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