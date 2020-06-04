Компания Honor выпустила новый смартфон Honor Play 4 Pro. Он получит несколько интересных функций, среди которых встроенный инфракрасный сенсор для измерения температуры.

На официальном аккаунте компании на китайском сервисе Weibo опубликовали видео, на котором видна работа такого датчика.

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Как работает функция

Смартфон может показать температуру пользователя после того, как его держали возле лица и запястья людей.

Как известно, именно повышенная температура может стать симптомом COVID-19, поэтому такая новая функция может быть полезной.

Honor утверждает, что сенсор способен измерять температуру в диапазоне от -20 градусов до +100 градусов Цельсия с точностью до десятой части градуса.

Что еще интересного

Honor Play 4 Pro выглядит как типичный смартфон среднего уровня. Он оснащен дисплеем с разрешением Full HD +, процессором Kirin 990 в паре с 8 ГБ памяти. Также смартфон будет поддерживать сеть 5G.

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