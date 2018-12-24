Apple готовит к выпуску планшет iPad mini 5

Компания Apple планирует представить следующее поколение компактного планшета iPad mini. По предварительным данным, презентация новинки состоится уже в первой половине 2019 года.

Об этом сообщает Macotakara.

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По сообщению источников из производственной цепочки Apple, массовое производство iPad mini начнется в конце декабря. Отмечается, что купертиновцы попытаются таким образом справиться с общим снижением продаж своих планшетов.

К слову, Apple не обновляла 7,9-дюймовый компактный планшет с 2015 года. Только в марте 2017 года на него была снижена цена до 399 долларов (около 10 950 гривен) за модель с 128 ГБ.

Обзор Apple iPad mini 4 – смотрите видео

Те же китайские источники также сообщили об ожидаемом выпуске нового недорого iPad. Вместо 9,7-дюймовой модели будет представлена 10-дюймовая с более тонкими рамками дисплея. Цена новинки останется неизменной по сравнению с предшественником.

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