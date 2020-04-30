Apple облегчит разблокировку iPhone для людей в масках

Apple выпустила бета-версию программного обеспечения для iPhone, которое предлагает более простой способ разблокировки без использования Face ID. Он предназначается для тех пользователей, которые ходят в масках и не хотят снимать их в общественных местах.

Сейчас, если владелец смартфона носит маску, то ему приходится снимать или поднимать ее, чтобы разблокировать iPhone с помощью Face ID. В противном случае возникает небольшая задержка перед тем, как телефон понимает, что не может распознать лицо и предлагает экран для ввода пароля. Новая функция будет предназначена для тех, кто не хочет отключать Face ID полностью, рассказывает CNBC.

Интересно Разработка Apple и Google против COVID-19 уже на стадии тестирования

Как изменится разблокировка экрана

В новом бета-коде iOS 13.5, который был выпущен для тестирования, Apple упрощает процесс разблокировки, перенося поле пароля на главный экран. Все, что теперь нужно сделать – это провести пальцем вверх, если вы носите маску, и тогда экран Face ID будет пропущен, а сразу появится экран с полем для ввода кода.

Функция призвана облегчить мобильные платежи на кассе и другие действия, которые обычно осуществляются в общественных местах. Для тестирования новой бета-версии понадобится еще несколько недель.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p — Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020

Новая версия также включает в себя первый выпуск нового программного обеспечения от Apple, которое облегчит создание приложений для уведомления тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно