Apple облегчит разблокировку iPhone для людей в масках
Apple выпустила бета-версию программного обеспечения для iPhone, которое предлагает более простой способ разблокировки без использования Face ID. Он предназначается для тех пользователей, которые ходят в масках и не хотят снимать их в общественных местах.
Сейчас, если владелец смартфона носит маску, то ему приходится снимать или поднимать ее, чтобы разблокировать iPhone с помощью Face ID. В противном случае возникает небольшая задержка перед тем, как телефон понимает, что не может распознать лицо и предлагает экран для ввода пароля. Новая функция будет предназначена для тех, кто не хочет отключать Face ID полностью, рассказывает CNBC.
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Как изменится разблокировка экрана
В новом бета-коде iOS 13.5, который был выпущен для тестирования, Apple упрощает процесс разблокировки, перенося поле пароля на главный экран. Все, что теперь нужно сделать – это провести пальцем вверх, если вы носите маску, и тогда экран Face ID будет пропущен, а сразу появится экран с полем для ввода кода.
Функция призвана облегчить мобильные платежи на кассе и другие действия, которые обычно осуществляются в общественных местах. Для тестирования новой бета-версии понадобится еще несколько недель.
Новая версия также включает в себя первый выпуск нового программного обеспечения от Apple, которое облегчит создание приложений для уведомления тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом.
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