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Apple Pay захватит рынок бесконтактных платежей, – эксперты

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Apple Pay захватит рынок бесконтактных платежей / Unsplash

С ростом популярности бесконтактных транзакций появилось немало платежных систем, которые поддерживают возможность оплаты без ввода данных банковской карты. Эксперты консалтингового агентства Juniper Research наиболее перспективной системой назвали Apple Pay.

Как изменится рынок бесконтактных платежей

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По данным агентства, до 2024 года оборот по транзакциям, осуществляемых с помощью Apple Pay, достигнет 686 миллиардов долларов, или 52% всего рынка бесконтактных платежей. В целом рынок платежей предположительно вырастет с 2 до 6 триллионов долларов США до 2024 года. Большинство транзакций придется на оплату картами, доля OEM-платежей составит 22% ( 1,32 миллиарда долларов).

Детали исследования

Согласно отчету компании, это произойдет благодаря растущему спросу на бесконтактные платежи и увеличению числа устройств, поддерживающих экосистему Apple.

via GIPHY

Исследование рассматривает все виды бесконтактных транзакций, включая оплату картами и так называемые OEM-платежи, осуществляемые с помощью систем компаний, не являющихся банковскими организациями – Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и другие.

Причины популярности Apple Pay

Основным фактором роста популярности Apple, по мнению аналитиков, станет экспансия компании в Китае, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, а также дальнейшее развитие проекта Apple Card. Эксперты отмечают, что в отличие от некоторых конкурентов, Apple имеет более унифицированную экосистему, которая позволит ей дольше сохранять лидерство.

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Увеличение числа бесконтактных платежей прогнозируется за счет роста популярности нательных устройств вроде Apple Watch и других аксессуаров, поддерживающих "платежные" функции.

По статистике Juniper Research, в 2019 году было продано более 100 миллионов нательных устройств, 20 миллионов из которых поддерживают бесконтактные платежи.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Интернет Apple
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