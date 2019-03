Apple представила новостной сервис News+: в чем его особенность

В понедельник, 25 марта, компания Apple провела большую весеннюю презентацию, на которой представила немало новых сервисов. В частности, купертиновцы показали новостной сервис News+, который встроен в уже известное приложение News.

Особенности нового сервиса. В News+ будет собрано более 300 популярных журналов, газет, онлайн-изданий, включая The Wall Street Journal, The New Yorker, National Geographic, Men's Health и многие другие.

Читайте также: Apple представила конкурента Netflix – Apple TV+

Каждый материал будет адаптирован к наилучшему отображению на экранах техники Apple. Журналы обзаведутся анимированными обложками.



В сервисе News+ будет собрано более 300 популярных журналов

Конфиденциальность. Также Apple отметила, что рекламодатели не смогут отслеживать, что именно пользователи читают в News+. Это означает, что прочитав статью, вы не будете после этого видеть в приложениях и на сайтах рекламные рекомендации.

Стоимость подписки. По словам Apple, если отдельно покупать все журналы и подписки на контент, представленный в News+, то в год на все это уйдет около 8 000 долларов. Но в новом сервисе компании все это будет доступно всего за 9,99 долларов в месяц.



В сервисе News+ будут доступны анимированные обложки журналов

Дата выхода. Кроме того, подписка распространяется на всех членов семьи, и каждый сможет получать индивидуальные рекомендации. Первый месяц использования News+ будет бесплатным. На старте сервис заработает в США и Канаде, а позже в этом году к ним присоединятся Австралия и Великобритания.

Презентация Apple News+ – смотрите видео

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно