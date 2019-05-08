Apple выпустила вторую игру в истории компании: что о ней известно

Apple не спешит становиться игровым гигантом, хотя и причастна к созданию мобильных игр. Однако, купертоновцы все же представили в App Store свою первую за последние 10 лет игру, она же стала только второй за всю историю компании.

Сюжет игры. Как сообщает Venturebeat, игра под названием Warren Buffett's Paper Wizard рассказывает о юности Уоррена Баффета, одного из самых богатых людей в мире.

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Свой путь к многомиллиардным состояниям известный предприниматель начал как разносчик газет, и именно этим Apple предлагает заняться геймерам. Журналисты отмечают, что новинка во многом похожа на Paperboy, которую выпустила компания Atari.



Скриншот из игры Warren Buffett's Paper Wizard

В магазине создателем Warren Buffett's Paper Wizard указана Wildlife Design, но авторские права принадлежат именно Apple.

Что известно о первой игре Apple. Первой игрой в истории компании была Texas Hold'em, которую в 2011 году удалили из App Store. Неизвестно, постигнет ли та же участь новинку, но пока ее можно бесплатно загрузить из магазина.

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