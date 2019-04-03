Авторы Steam поделились датой старта продаж VR-шлема Valve Index

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Valve Index: дата старта продаж и рекомендуемые требования
Valve Index: дата старта продаж и рекомендуемые требования / Фото из свободных источников

Недавно компания Valve "засветила" собственную гарнитуру виртуальной реальности, которая получила название Index. Вчера новинка получила полноценную страницу в Steam, хотя вскоре ее удалили, в сети все же появилась интересная информация о VR-шлеме.

Журналисты портала UploadVR непосредственно связались с администрацией Valve и те подтвердили, что информация о Index "точная, хотя и не полная".

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Старт продаж и особенности. Как следует из описания Valve Index, предзаказ на VR-шлем начнут принимать в следующем месяце, а старт продаж устройства запланирован на 15 июня.

Комплектные контроллеры Steam VR Knuckles будут переименованы в Valve Index Controllers. Кроме того, у гарнитуры будут встроенные наушники.


Страница с Valve Index появилась в Steam

Рекомендуемые требования. Из внешних портов упоминаются DisplayPort 1.2 и USB 3.0. Для знакомства с Valve Index понадобится персональный компьютер на базе 4-поточного процессора Intel, видеокарты NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480 и 8 ГБ оперативной памяти.

В рекомендуемых требованиях гарнитуры значится процессор с числом ядер от четырех и видеокарта GeForce GTX 1070.

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Теги: Техно Гаджеты Steam Игры
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