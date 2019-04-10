Бизнес в Украине вырос вдвое за последние два года, – президент Dell в регионе ЕМЕА

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Ангус Хегарти, президент Dell Technologies в регионе ЕМЕА
Ангус Хегарти, президент Dell Technologies в регионе ЕМЕА / 24 канал

Компания Dell Technologies, которая занимается производством ноутбуков и персональных компьютеров, активно вкладывает средства в развитие компании в Украине. В целом бизнес в нашей стране стремительно развивается.

Об этом заявил президент Dell Technologies в регионе EMEA (регион, включающий Европу, Ближний Восток и Африку) Ангус Хегарти.

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Он также рассказал, что бизнес в Украине идет в ногу с мировым прогрессом и трансформируется под влиянием современных технологий.

Во что будет инвестировать Dell. По словам Хегарти, в Украине существует большой запрос на качественных специалистов в сфере IT, работе с данными и кибербезопасностью. Поэтому именно в эти сферы они планируют инвестировать средства. Речь идет о тренингах, обучении и тому подобное.

Ангус Хегарті
Ангус Хегарти и Ирина Волк, директор Dell EMC в Украине и в кластере стран из региона Северо-Восточной Европы

В общем, одна из важных специфик компании Dell – сотрудничество с молодыми специалистами. Практически 40% сотрудников компании – это молодые, амбициозные люди, которые закончили университет в течение последних двух лет.

Кроме того, Хегарти подчеркнул, что среди стран региона Северо-Восточной Европы (Беларусь, Молдова, Азербайджан, Армения, Грузия и Украина) именно наша страна наиболее динамично и стабильно развивается.

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Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес Dell
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