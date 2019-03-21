Boeing отложила на три месяца запуск нового корабля к МКС

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Команда CST-100 Starliner
Команда CST-100 Starliner / NASA

Американская компания Boeing отложила на три месяца беспилотный запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции. На такой же срок отложено и пуск корабля с экипажем.

Ранее сроки первого беспилотного запуска корабля CST-100 Starliner были изменены с марта на апрель 2019 года. Телеканал NDTV сообщил, что при этом график первого полета корабля с экипажем был оставлен без изменения – он запланирован на август 2019 года.

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С 2011 года к Международной космической станции с пилотируемых кораблей летали только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен в МКС-2 марта и впервые пристыковался к станции 3 марта.

Его отстыковки состоялось 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане. В июле может произойти запуск корабля с пилотами Бобом Бенкен и Дугом Херли на борту, после чего в NASA примут решение о сертификации Crew Dragon для регулярных полетов.

Что известно о CST-100 Starliner?Проектируемый американский частично многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль, разрабатываемый компанией Boeing в рамках Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей, организованной и финансируемой NASA. Аппарат в перспективе будет использоваться для доставки грузов и экипажа. CST-100 сможет перевозить команду из 7 человек. Предполагается, что аппарат будет доставлять экипаж на Международную космическую станцию.

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Теги: NASA Техно Космос
Источник: 24 Канал
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