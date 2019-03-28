Бренд Nokia выпустит смартфон с "дырой" в экране

Компания HMD официально подтвердила презентацию нового смартфона Nokia X71. По слухам, во всем мире он появится под названием Nokia 8.1 Plus. Презентация состоится 2 апреля.

Как пишет Gsmarena, смартфон получит двойную основную камеру Zeiss: 48 Мп основной датчик и дополнительный сверхширокоугольный (120 градусов).

Кстати, это устройство станет первым под брендом Nokia, что получит селфи-камеру, которая расположена в "дыре" в дисплее. Диагональ дисплея составит 6,22 дюйма.

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По слухам, устройство будет оснащено процессором среднего уровня Snapdragon 710.

О цене и дате выхода в продажу пока ничего неизвестно. Больше деталей узнаем уже 2 апреля во время презентации.

Так будет выглядеть Nokia X71

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