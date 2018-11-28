Действительно без границ: новый смартфон Xiaomi Mi 9 показали на качественных кадрах

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Xiaomi Mi 9 показали на качественных кадрах
Xiaomi Mi 9 показали на качественных кадрах / apple-iphone.ru

Уже в следующем году компания Xiaomi выпустит новый безрамочный смартфон, который вероятно получит название Mi 9. На основе утечек, что появлялись в сети, создали несколько качественных рендеров.

Об этом пишет apple-iphone.

На этих рендерах Xiaomi Mi 9 выглядит невероятно – практически без рамок.

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По слухам, смартфон получит 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей. Устройство почти безрамочное, экран занимает 95% от всей лицевой поверхности корпуса.

Xiaomi Mi 9
Так может выглядеть Xiaomi Mi 9

Также, Xiaomi Mi 9 будет работать на новом флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8150 вместе с 8 или 10 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памятью. Этот телефон должен поддерживать сеть 5G.

Xiaomi Mi 9 получит тройную основную камеру, однако ее разрешение пока неизвестно. При этом в Xiaomi заявили, что компания делает большую ставку на новую камеру, которая должна стать одной из лучших на рынке.

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Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: Техно
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